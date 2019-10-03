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Эволюция рыб: 50 млн.-летний скат помог понять массовое вымирание конца мелового периода

Эволюция рыб: 50 млн.-летний скат помог понять массовое вымирание конца мелового периода
19:02 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Международная исследовательская группа из Института палеонтологии Венского университета обнаружила нового и хорошо сохранившегося ископаемого ската с исключительной анатомией, которая сильно отличается от живых видов.

Находка дает новое понимание эволюции этих животных и проливает свет на восстановление морских экосистем после массового вымирания, произошедшего 66 млн лет назад. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Скаты (Myliobatiformes) — это очень разнообразная группа хрящевых рыб, известных своим ядовитым и зубчатым хвостовым жалом, которое они используют против других хищных рыб, а иногда и против людей. Они имеют округлый или подобный крылу грудной диск и длинный, подобный кнуту хвост, который имеет один или более зазубренных и ядовитых укусов. Бывают гигантские скаты-манты, которые могут достигать размаха "крыльев" до 7 м и веса около 3 т.

С этой точки зрения появление нового тела у ската, которому 50 млн лет, такого как Lessiniabatis aenigmatica, особенно интригует, если рассматривать его в контексте одновременной, обширной диверсификации и появления новых анатомических особенностей в нескольких группах рыб, во время восстановления жизни после конца мелового периода и массового вымирания - Джузеппе Маррама, Институт палеонтологии Венского университета.

Ископаемые остатки скатов очень распространены, особенно их изолированные зубы. Полные скелеты, однако, существуют только из нескольких вымерших видов, происходящих из определенных ископаемых участков. Среди них — Монте-Болка в северо-восточной Италии, является одной из самых известных. К настоящему времени было обнаружено более 230 видов рыб, которые описывают тропическую морскую прибрежную среду, связанную с коралловыми рифами, которая существовала около 50 млн лет назад в период, называемый эоценом.

Одно из трех окаменелостей Lessiniabatis aenigmatica (MNHN F.Bol.566) из знаменитого окаменелого участка Монте-Болка (Италия). Образец находится в Национальном музее естественной истории Парижа.

Этот новый ископаемый скат имеет уплощенное тело и грудной диск яйцевидной формы. Что поражает, так это отсутствие жала и чрезвычайно короткий хвост. Он не такой длинный, как у других скатов, и не выступает сзади к диску. Этот план тела не известен ни в одном другом ископаемом или живом скате. Поскольку это животное уникально и своеобразно, исследователи назвали нового ската Lessiniabatis aenigmatica, что означает "причудливый скат из Лессиния" (итальянская область, где расположена Болка).

"Шестое массовое вымирание": под угрозой исчезновения миллионы видов растений

Более 70% организмов, таких как динозавры, морские рептилии, несколько групп млекопитающих, многочисленные птицы, рыбы и беспозвоночные, исчезли во время пятого крупнейшего случая вымирания в истории Земли, произошедшего около 66 млн лет назад в конце мелового периода. В морской среде время после этого события характеризуется появлением и диверсификацией новых видов и целых групп костных и хрящевых рыб (акул и скатов), которые вновь оккупировали экологические ниши, оставшиеся вакантными после жертв вымирания. Новые виды иногда "получали" новые тела и новые экологические стратегии.

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Экология, Рыбы, Скат, Вымирание видов, Меловой период, Шестое массовое вымирание.
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