Арктика тает: неутешительные кадры ХХ и ХХI века (Фото)

1 Сотню лет назад Арктика была одним из самых малоизученных мест нашей планеты.

2 Сейчас она исследована вдоль и поперек, но экспедиции прибывают сюда не реже, чем прежде.

3 Правда, уже с другой миссией. Ученых заботят последствия глобального потепления.

4 Шведский фотограф Кристиан Аслунд, работающий в Гринписе, раздобыл в Норвежском полярном институте кадры арктических ледников, сделанные в начале XX века.

5 После чего точно определил локации, где они были сняты, и запечатлел нынешнее положение дел.

6 Сравнение получилось неутешительным.