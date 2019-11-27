Арктика тает: неутешительные кадры ХХ и ХХI века (Фото)

Сотню лет назад Арктика была одним из самых малоизученных мест нашей планеты.
Сейчас она исследована вдоль и поперек, но экспедиции прибывают сюда не реже, чем прежде.
Правда, уже с другой миссией. Ученых заботят последствия глобального потепления.
Шведский фотограф Кристиан Аслунд, работающий в Гринписе, раздобыл в Норвежском полярном институте кадры арктических ледников, сделанные в начале XX века.
После чего точно определил локации, где они были сняты, и запечатлел нынешнее положение дел.
Сравнение получилось неутешительным.
Запасы пресной воды на Земле неуклонно сокращаются.