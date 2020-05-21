Климат меняется на всех континентах

Новости экологии:Считается, что влажность опасна для человека, потому что затрудняет процесс естественного охлаждения тела через пот.

еще совсем недавно ученые говорили о том, что установление жаркого и влажного климата в тропиках и субтропиках произойдет при сохранении нагревания планеты только к концу нынешнего столетия. Но новые данные говорят о том, что эти изменения уже начались, причем сразу на всех континентах.

Согласно исследованию ученых из Колумбийского университета США, беспрецедентная жара и влажность уже становятся реальностью во многих местах в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке, включая побережье Мексиканского залива. Вдоль Персидского залива было зафиксировано несколько кратких вспышек, превосходящих теоретический порог выживаемости человека. Пока такие случаи происходят на ограниченной территории и длятся несколько часов, но их частота и интенсивность нарастают, пишет Phys.org. И происходит это в прямом соответствии с глобальным потеплением.

Сухой горячий воздух испаряет влагу с тела, понижая ее температуру, но если воздух и так влажный, то испарение замедляется и может даже прекратиться. В таком случае тело нагревается выше порога выживаемости, и внутренние органы начинают отказывать. Даже физически подготовленный человек, находясь в тени и имея достаточно питьевой воды в своем распоряжении, может умереть за несколько часов.

Впервые проанализировав почасовые данные погодных станций с 1979 по 2017 г.г., ученые обнаружили, что сочетание высокой температуры и влажности за изучаемый период удвоилось. А потенциально фатальные показатели фиксировались в трех городах Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ – Даммане, Дохе и Рас-Аль-Хайме, население которых составляет более 3 миллионов человек.

Инциденты в основном происходят на берегах рек, озер или заливов, где испарения увеличивают влажность воздуха. В некоторых регионах, расположенных в глубине материка, влажность приносят муссоны или ирригационные каналы. Наибольшей опасности подвержены бедные страны, где у жителей нет не только кондиционеров, но и электричества, а для поддержания жизни они вынуждены работать под открытым небом. Рост случаев непереносимой жары рано или поздно разрушит их экономику.

По мнению климатологов из Австралийского университета Нового Южного Уэльса, многие районы Земли оказались намного ближе, чем ожидалось, к достижению устойчивой невыносимой жары. Ранее считалось, что у нас есть гораздо больший запас прочности.

Напомним, что 2019 год стал одним из самых теплых в истории человечества. Особенно жарким выдался июль, когда средняя температура планеты была на 0,95°C выше, чем средняя температура за весь XX век. И похоже, что экстремальная погода становится новой нормой.