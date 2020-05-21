Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса
Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев
Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев
Иванов день: приметы и обряды на 21 мая
Иванов день: приметы и обряды на 21 мая

Климат меняется на всех континентах

Климат меняется на всех континентах
09:46 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Считается, что влажность опасна для человека, потому что затрудняет процесс естественного охлаждения тела через пот.

еще совсем недавно ученые говорили о том, что установление жаркого и влажного климата в тропиках и субтропиках произойдет при сохранении нагревания планеты только к концу нынешнего столетия. Но новые данные говорят о том, что эти изменения уже начались, причем сразу на всех континентах.

Согласно исследованию ученых из Колумбийского университета США, беспрецедентная жара и влажность уже становятся реальностью во многих местах в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке, включая побережье Мексиканского залива. Вдоль Персидского залива было зафиксировано несколько кратких вспышек, превосходящих теоретический порог выживаемости человека. Пока такие случаи происходят на ограниченной территории и длятся несколько часов, но их частота и интенсивность нарастают, пишет Phys.org. И происходит это в прямом соответствии с глобальным потеплением.

Сухой горячий воздух испаряет влагу с тела, понижая ее температуру, но если воздух и так влажный, то испарение замедляется и может даже прекратиться. В таком случае тело нагревается выше порога выживаемости, и внутренние органы начинают отказывать. Даже физически подготовленный человек, находясь в тени и имея достаточно питьевой воды в своем распоряжении, может умереть за несколько часов.

Впервые проанализировав почасовые данные погодных станций с 1979 по 2017 г.г., ученые обнаружили, что сочетание высокой температуры и влажности за изучаемый период удвоилось. А потенциально фатальные показатели фиксировались в трех городах Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ – Даммане, Дохе и Рас-Аль-Хайме, население которых составляет более 3 миллионов человек.

Точнее и быстрее: создана новая система слежения за движением ледников
Точнее и быстрее: создана новая система слежения за движением ледников Читать полностью

Инциденты в основном происходят на берегах рек, озер или заливов, где испарения увеличивают влажность воздуха. В некоторых регионах, расположенных в глубине материка, влажность приносят муссоны или ирригационные каналы. Наибольшей опасности подвержены бедные страны, где у жителей нет не только кондиционеров, но и электричества, а для поддержания жизни они вынуждены работать под открытым небом. Рост случаев непереносимой жары рано или поздно разрушит их экономику.

По мнению климатологов из Австралийского университета Нового Южного Уэльса, многие районы Земли оказались намного ближе, чем ожидалось, к достижению устойчивой невыносимой жары. Ранее считалось, что у нас есть гораздо больший запас прочности.

Напомним, что 2019 год стал одним из самых теплых в истории человечества. Особенно жарким выдался июль, когда средняя температура планеты была на 0,95°C выше, чем средняя температура за весь XX век. И похоже, что экстремальная погода становится новой нормой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Климат, Изменения Климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества
02 Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
05 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - в Украине отмечают День вышиванки
Сегодня - в Украине отмечают День вышиванки
В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру
Как снять наличные с платежных карт в кассах магазинов
День вышиванки 2020: Google создал праздничный Doodle
День вышиванки 2020: Google создал праздничный Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь