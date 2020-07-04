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В Мексике на берег выбросило мертвого кита (Видео)

В Мексике на берег выбросило мертвого кита (Видео)
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Крупное млекопитающее было обнаружено выброшенным на берег муниципальными уборщиками.

Федеральный прокурор по охране окружающей среды подтвердил сообщения о гибели кита в муниципалитете Плайяс-де-Росарито.

Прибывшие сотрудники подтвердили, что млекопитающее было 18-метровым китом и находилось в продвинутом состоянии разложения.

Офицеры отметили, что у кита не было никаких признаков физических травм, и посчитали, что смерть, вероятно, была вызвана антропогенными воздействиями. 

Больше трех сотен слонов один за другим погибли по неизвестной причине у водопоя в Африке

Этот вид китов занесен в список охраняемых видов в Мексике. Это уже третий кит найденный мертвым в мексиканских водах с мая.

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Все по теме:

Экология, Животные, Кит.

Автор:

Телеграф
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