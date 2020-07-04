В Мексике на берег выбросило мертвого кита (Видео)

Крупное млекопитающее было обнаружено выброшенным на берег муниципальными уборщиками.

Федеральный прокурор по охране окружающей среды подтвердил сообщения о гибели кита в муниципалитете Плайяс-де-Росарито.

Прибывшие сотрудники подтвердили, что млекопитающее было 18-метровым китом и находилось в продвинутом состоянии разложения.

Офицеры отметили, что у кита не было никаких признаков физических травм, и посчитали, что смерть, вероятно, была вызвана антропогенными воздействиями.

Этот вид китов занесен в список охраняемых видов в Мексике. Это уже третий кит найденный мертвым в мексиканских водах с мая.