Поздравим молодых мам: у однополой пары пингвинов в Валенсии вылупился детеныш (Видео)

Пара самок пингвинов Электра и Виола стали мамами в испанском океанариуме в городе Валенсия. Из яйца, которое они высиживали, вылупился детеныш.

По сообщению Oceanogràfic Valencia, Электра и Виола одна из трех пар, вынашивавших яйца, и единственная однополая пара в океанариуме.

Работники ранее заметили, что пара пингвинов начала демонстрировать поведение, свидетельствующее о подготовке к размножению. Например, они сделали гнездо из камней.

После этого было принято решение дать им на "усыновление" оплодотворенное яйцо, которое они в последнее время и высиживали. Теперь у них появился птенец, что стало первым подобным случаем в океанариуме.

Отмечается, что формирование однополых пар распространено у более 450 видов животных и происходит как в природе, так и в зоопарках.