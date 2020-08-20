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Поздравим молодых мам: у однополой пары пингвинов в Валенсии вылупился детеныш (Видео)

Поздравим молодых мам: у однополой пары пингвинов в Валенсии вылупился детеныш (Видео)
Обновлено 01:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Пара самок пингвинов Электра и Виола стали мамами в испанском океанариуме в городе Валенсия. Из яйца, которое они высиживали, вылупился детеныш.

По сообщению Oceanogràfic Valencia, Электра и Виола одна из трех пар, вынашивавших яйца, и единственная однополая пара в океанариуме. 

Работники ранее заметили, что пара пингвинов начала демонстрировать поведение, свидетельствующее о подготовке к размножению. Например, они сделали гнездо из камней. 

После этого было принято решение дать им на "усыновление" оплодотворенное яйцо, которое они в последнее время и высиживали. Теперь у них появился птенец, что стало первым подобным случаем в океанариуме. 

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Отмечается, что формирование однополых пар распространено у более 450 видов животных и происходит как в природе, так и в зоопарках.

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Все по теме:

Испания, Экология, Пингвины, Валенсия.

Автор:

Телеграф
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