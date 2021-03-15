Ученые приблизились к спасению исчезающего вида жаб-арлекинов (фото и видео)

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02:31 Сегодня Телеграф animalreader.ru

Экологи и ученые впервые успешно вывели в неволе Пёстрого арлекина (Atelopus varius) – вид жаб, которые находятся на грани вымирания.

Об этом сообщает в воскресенье, 14 марта, BBC.

Согласно информации, успешное разведение в неволе стало результатом трехлетнего проекта Панамской благотворительной организации по защите дикой природы PWCC и Манчестерского музея и факультета медицины, биологии и здоровья Манчестерского университета в Великобритании.

Лягушка-арлекин

"Эта программа разведения может обеспечить безопасность жаб, которые находятся под угрозой исчезновения, поскольку их можно разводить в неволе и повторно внедрять в дикую природу", - говорится в заметке.

Пёстрый арлекин, или пёстрый ателоп, или изменчивый ателоп (Atelopus varius) — вид земноводных рода Atelopus из семейства Bufonidae.

В дикой природе жабы встречаются в 9 странах Латинской Америки: от Коста-Рики на севере до Боливии на юге.

Лягушка-арлекин_1

Эти жабы бывают оранжевого, зеленого, желтого, коричневого, черного и иногда даже фиолетового цветов, за что получили прозвище "лягушки-арлекины".

Этот вид жаб любит влажные тропические леса, ущелья в горных местностях, богатые водой болотистые места. Встречается на высоте 1800—2000 метров над уровнем моря. Ведёт наземный образ жизни, неохотно идет в воду. Активен днём. Этот вид не прыгает и плохо плавает. Питается насекомыми и членистоногими.

Лягушка-арлекин_2

Вид находится на грани вымирания из-за грибкового заболевания хитридиомикоз, начавшего распрстраняться в середине 80-х годов XX столетия. Хитридиомикоз поражает кожу и мешает лягушкам "пить" воду и дышать через кожу, а также поглощать соли, что в конечном итоге приводит к тому, что у животных происходит что-то сродни сердечному приступу.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Панама, Жаба, Жабы Atelopus varius, Пестрый арлекин, Atelopus varius.
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