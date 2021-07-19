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На Камчатке жители засняли "торнадо" из комаров: стоит ли опасаться подобного явления (видео)

На Камчатке жители засняли "торнадо" из комаров: стоит ли опасаться подобного явления (видео)
02:36 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В России на Камчатке один из поселков городского типа заполнили нескончаемые полчища комаров, которые местами образовывали небольшие торнадо. 

Как сообщает "Камчатка-Информ", нашествие насекомых наблюдается в пгт. Усть-Камчатск. 

Как отмечает издание, в этих местах нашествия кровососов явление ежегодное, так как неподалеку расположены болота и тундра. 

Однако энтомолог Людмила Лобкова объясняет, что в данном случае комары для человека угрозы не представляют, поскольку это самцы, которые не охотятся на теплокровных. 

В поселок. говорит она, их привел инстинкт размножения. Они собираются стайками и кружатся вокруг одной или нескольких самок, однако это не всегда попадает на камеры. 

Сколько еще жители смогут наблюдать это явление неизвестно. Если поднимется сильный ветер, то комаров может "выдуть" за считанные минуты. 

Как сообщалось ранее, в США показали, как зарыбливают труднодоступные озера в Юте. Рыбу попросту "десантируют" с самолета.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 103

Все по теме:

Россия, Камчатка, Комары, Насекомые.
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