Укр

Parimatch запустили футболку Шахтера в космос!

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Футболка "Шахтера" - в космосе Новость обновлена 24 сентября 2021, 14:33
Футболка "Шахтера" - в космосе

"Шахтер" необычным образом отметил завоевание Суперкубка

В среду, 22 сентября на НСК "Олимпийский" в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" уверенно переиграл киевское "Динамо" — 3:0. Это первый трофей команды под руководством нового итальянского тренера Роберто Де Дзерби и девятый Суперкубок в истории клуба — по этому показателю горняки сравнялись с киевлянами.

"Шахтер" решил поздравить болельщиков и необычно отметить завоевание нового трофея. Клуб вместе со своим титульным партнером компанией Parimatch запустили игровую футболку в космос. Форма горняков поднялась в стратосферу на высоту более 33 километров с помощью специального аэростата. Таким образом Шахтер не только установил рекорд Украины, но и сделал то, чего не делал еще не один клуб в мире.

Уверенная победа и смелый рекорд должны зарядить Шахтер на победу в предстоящих матчах Лиги чемпионов. А футболка в космосе — привлечь новых болельщиков, даже за пределами Земли. Шахтер, ты — космос!

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #Шахтер #Parimatch Ukraine
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