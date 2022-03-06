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Шахтер может вернуться в Донецк, а Заря в Луганск - Дмитрий Поворознюк

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Дмитрий Поворознюк Дмитрий Поворознюк
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Украинский футбол Новость обновлена 06 марта 2022, 13:12
Украинский футбол

Спортивный журналист Дмитрий Поворознюк о том, каким будет украинский футбол после войны (если война закончится весной Победой Украины).

Некоторые клубы могут исчезнуть, а недостроенные стадионы могут быть на паузе.

1. Сезон 2021-2022 не будет доигрываться. Чемпион не будет определен. Места будут распределены по состоянию на момент начала войны. Это имеет значение с еврокубковой квотой.

2. Спорный вопрос с командами вылетающими и поднимающимися из низших лиг. Некоторые клубы могут исчезнуть, и все произойдет автоматически. Или будет мини плей-офф из нескольких матчей.

3. Легионеров, которые сейчас на контрактах отправят в аренду минимум на полгода. Это больше всего затронет Шахтер, Металлист и Черноморец.

4. Мариуполь, Десна, Металлист и Металлист 1925 г. могут временно переехать в другие города.

5. Сборная Украины сейчас не сможет подготовиться к плей-офф на ЧМ 2022 (24 марта). Футболисты в разных городах и странах с семьями, у них очень разное состояние и физическое и психологическое. Возможно, нам пойдут на встречу и в знак солидарности автоматически включат в список участников ЧМ

6. УЕФА в 2022 году сделает постоянно открытое трансферное окно для украинских клубов

7. УЕФА сделает амортизационные выплаты украинским клубам — либо траншами вперед, либо из специального фонда

8. Недостроенные стадионы по программе "Большое строительство" могут быть на паузе. В приоритете будет восстановление критической инфраструктуры: мосты, дороги, больницы, аэропорты, школы.

9. Посещаемость матчей УПЛ будет расти. После второй мировой войны в Англии был футбольный бум. Люди привыкли к адреналину и единству. Футбол – это мирный заменитель.

10. Вопрос Единого Телевизионного Пула может быть перенесен на сезон 2022 — 2023.

11. Клубы УПЛ не будут исчезать. Владельцы не откажутся от команд. После войны может начаться скорый экономический подъем. Теоретически проблемы могут быть у Мариуполя и Десны

12. Шахтер может вернуться в Донецк, а Заря в Луганск и играть там свои матчи начиная с 2023 года.

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