Теперь уже точно: умер одиозный футбольный агент Мино Райола

Агенту было всего 54 года

В субботу, 30 апреля, перестало биться сердце знаменитого итальянского футбольного агента Мино Райолы.

Об этом сообщила семья функционера на официальном аккаунте Райолы в Twitter.

"С глубокой грустью мы сообщаем о смерти наиболее бережного и невероятного футбольного агента в истории. Мино сражался до конца с той же силой, с которой он защищал своих игроков за столом переговоров. Как обычно, Мино заставил нас гордиться собой, хотя никогда этого не осознавал", — гласит сообщение от семьи агента.

Добавим, что о смерти Райолы сообщалось еще 28 апреля, однако эту информацию опроверг сам агент.

"Текущее состояние здоровья для тех, кому интересно: я в бешенстве! Второй раз за четыре месяца меня убивают. Кажется, я также способен воскрешаться", — с юмором отреагировал тогда Райола.

Справка: Райола родился в Италии, однако детство и юность провел в Нидерландах, где работал в итальянском ресторане своих родителей в Харлеме. В возрасте 22 лет попробовал в местном клубе начать карьеру футболиста, а также устроился на менеджерскую должность в команде. В начале 90-х Мино стал агентом в компании Sports Promotions, где курировал трансферы таких звезд футбола, как Деннис Бергкамп, Брайан Рой, Вим Йонк. Затем он начал самостоятельную карьеру, а его первой крупной сделкой стал переход Павела Недведа из пражской "Спарты" в "Лацио". К слову, Райола говорил на 7 языках.

Напомним, Райола представлял интересы более чем 20 популярных в Европе футболистов, среди которых такие звезды мирового футбола, как вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба.

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