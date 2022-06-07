Ирландия – Украина. Новый старт в Лиге Наций. Заряжай на своих!

У сборной Украины нет времени на разочарование, рефлексию и попытки переосмыслить, что стало причиной поражения на Кардифф Сити арене в финале плей-офф за выход на Чемпионат мира 2022 (0:1). В Катар едет Уэльс, а сине-желтые сразу получают новый челлендж в виде старта в группе В Лиги наций. Это футбол. Это профессионализм. Это чрезвычайно сложный календарь игр, который бы воспринимался гораздо положительнее, если бы Украина все же получила путевку на ЧМ, но теперь команде Петракова нужно просто продолжать делать свою работу.

8 июня. 21:45. "Авив Стедиум". Ирландия – Украина. Это будет первая встреча команд. Так складывалось, что сине-желтые регулярно играли с Северной Ирландией, а вот в Дублин еще не наведывались. Поэтому своего рода нас ждет историческое событие. Собственно, об ирландцах из Белфаста у нас не самые лучшие воспоминания, а вот команда Стивена Кенни хоть и тоже атлетическая и крепкая сборная, все же выглядит более слабым соперником.

Аналитики первого легального букмекера Parimatch Ukraine оценивают шансы нашей сборной на победу в 29.27%, шансы Ирландии – в 40.07% и то, что матч закончится ничьей – в 30.66%.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций "зеленая армия" была близка к понижению в классе. В квартете с Уэльсом, Финляндией и Болгарией ирландцы трижды проиграли и трижды сыграли вничью в шести встречах. К их счастью, Болгария с четырьмя поражениями выступила еще хуже и стала последней. В отборе на чемпионат мира Ирландия не была конкурентом сербам и португальцам и финишировала третьей в своем квинтете. Собственно Ирландия уже стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги наций, и минимально проиграла матч Армении (1:0), и идет последней в группе.

Что касается Украины, то сине-желтые оказались в дивизионе В по крайне спорным причинам. Победа над Швейцарией могла гарантировать украинцам пролонгацию прописки в элите Лиги наций. Но санитарные службы Люцерна, где должен проходить матч, запретили его проведение из-за того, что у нескольких игроков нашей сборной был диагностирован COVID-19. Соответственно – техническое поражение и вылет в дивизион А. Украина оспаривала решение, но все осталось без изменений. Сейчас у команды Петракова есть задача вновь оказаться среди лучших.

Теоретически, в группе с Ирландией, Арменией и Шотландией украинцы должны брать свое. С другой стороны, именно сейчас "сине-желтые" истощены морально, лидеры отыграли два сверхтяжелых матча плей-офф ЧМ, поэтому в матче с Ирландией мы точно увидим совсем другую Украину, и по исполнителям и по стилю игры. И пойдет ли это на пользу команде, покажет поле. Через неделю украинцы должны сыграть сразу три матча Лиги наций. Два из них против Ирландии. К тому же при нынешних обстоятельствах домашней ареной для нас станет стадион в польском Лодзи.

Теперь все зависит от характера и желания украинцев, от настроения и готовности и дальше биться за герб на футболке и за страну. Заряжай на нашу сборную вместе с Parimatch Ukraine! Рождены в Украине – заряжены побеждать!