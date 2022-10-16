Забился в судорогах и рухнул на газон: белорусский судья потерял сознание во время матча (видео)

Арбитр обслуживал встречу БАТЭ — "Динамо"

Неприятный инцидент произошел на 12-й минуте матча чемпионата Беларуси борисовским БАТЭ и брестским "Динамо". Главный арбитр встречи Дмитрий Доля потерял сознание. Ранее на Филиппина у рефери попала молния.

У 42-летнего Доли на поле начались судороги, он упал на газон и потерял сознание.

На поле выбежали медики и унесли его на носилках, а затем на скорой помощи доставили в больницу.

Впоследствии Доля пришел в себя — никаких серьезных последствий для здоровья не выявлено, сообщает "Зеркало".

Напомним, что совсем недавно жуткий инцидент произошел в матче английских команд. Главному арбитру матча сломали нос и четыре ребра: его жестоко избили из-за красной карточки.

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