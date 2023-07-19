Клуб украинца отпраздновал победу в Лиге чемпионов буквой Z: за это пришлось объясняться (фото)

Поляки уже извинились

Польский футбольный клуб "Ракув" совершил необдуманный поступок после матча квалификации Лиги чемпионов против эстонской "Флоры".

На странице польского коллектива в социальной сети появился ролик, в котором акцентировали внимание на "Z".

Таким образом, в "Ракуве" хотели отдать дань уважения главному творцу победы над эстонцами Лукашу Зволински, который оформил в этой игре дубль.

Такая выходка не понравилась многим болельщикам, которые тут же потребовали объяснений. Как известно, данная латинская буква стала одним из символов армии оккупантов войне против Украины.

В клубе позже сообщили, что удалили публикацию.

"Сразу объясню. Намерение заключалось в том, чтобы воспроизвести gif и использовать букву Z, связанную с Zorro и Zwolak. Буква имеет много значений, но одно очень отрицательное. Это было неуместно. Мы удалили сообщение вскоре после его публикации. Это нормально признать свою ошибку и извиниться", – отметили в пресс-службе польского клуба.

Напомним, что в составе "Ракува" играет украинец Владислав Кочергин.

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