Шахтер добился от англичан денег за своего футболиста: могут получить еще больше

Шахтер хочет и дальше судиться с клубами

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" продолжает добиваться справедливости от ФИФА и европейских клубов, которые бесплатно подписали футболистов команды. На днях "горняки" сумели выбить определенную сумму с английского "Тоттенхэма".

Как пишет турецкое издание Fotospor, лондонский клуб согласился выплатить "Шахтеру" компенсацию за хавбека Манора Соломона. Футболист сборной Израиля летом бесплатно перебрался в английскую команду, так как воспользовался Приложением 7 от ФИФА.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин лично вышел на связь с "Тоттенхэмом" и предложил им заплатить 6,5 млн евро компенсации+определенный процент с будущей перепродажи Соломона. При таком раскладе украинская сторона обещала прекратить судебные разбирательства против англичан.

Как пишет источник, после нескольких месяцев тяжелых переговоров англичане пошли на уступки, дабы избежать репутационных проблем.

Теперь же "Шахтер" хочет добиться денег от турецкого "Галатасарая", который бесплатно получил вингера Тете. Под давлением ФИФА турецкий гранд может согласиться выплатить компенсацию, но если этого не случится, "горняки" продолжат обращаться в судебные инстанции с требованием наказать Галатасарай. Интересно, что в соглашении бразильца с "Шахтером" была предусмотрена сумма за досрочный разрыв контракта в 150 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" писал о том, что самый дорогой в истории "Шахтера" форвард получил травму.