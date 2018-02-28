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ГСЧС заявила о ликвидации пожара на складах во Львове

ГСЧС заявила о ликвидации пожара на складах во Львове
00:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Площадь возгорания составила около 400 м.кв., причины пожара и суммы убытков устанавливаются.

Пожар в складских помещениях по улице Гайдучка во Львове ликвидирован, сообщили агентству в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, пожар ликвидирован около 19.30 вечера, потерпевших нет.

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По предварительным данным, на складе хранились изделия из пластика. Причины пожара и суммы убытков устанавливаются.

Как сообщалось, сегодня около 17.30 во Львове вспыхнул пожар на складах. Площадь возгорания составила около 400 м.кв.

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ГСЧС, Львов, Пожар, Склады, Украина.
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