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ГСЧС заявила о ликвидации пожара на складах во Львове
00:01 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Площадь возгорания составила около 400 м.кв., причины пожара и суммы убытков устанавливаются.
Пожар в складских помещениях по улице Гайдучка во Львове ликвидирован, сообщили агентству в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.
По данным пресс-службы, пожар ликвидирован около 19.30 вечера, потерпевших нет.
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По предварительным данным, на складе хранились изделия из пластика. Причины пожара и суммы убытков устанавливаются.
Как сообщалось, сегодня около 17.30 во Львове вспыхнул пожар на складах. Площадь возгорания составила около 400 м.кв.
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