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Госдеп США подчеркнул свою позицию касательно "Северного потока-2"

Госдеп США
12:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

В госдепе США заявили, что строительство "Северного потока-2" усилит зависимость Европы от России.

США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока".

Об этом говорится в сообщении, обнародованном Государственным департаментом США.

Так, согласно сообщению, строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации.

"На прошлой неделе американские официальные лица заявили, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Кроме того, в США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

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Госдеп, Северный поток-2, США, Турецкий поток.
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