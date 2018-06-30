Госдеп США подчеркнул свою позицию касательно "Северного потока-2"

США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока".

Об этом говорится в сообщении, обнародованном Государственным департаментом США.

Так, согласно сообщению, строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации.

"На прошлой неделе американские официальные лица заявили, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода "Северный поток-2" и второй нитки "Турецкого потока", что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов", - говорится в заявлении.

Кроме того, в США раскритиковали строительство газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.