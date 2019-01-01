Украина сократила запасы газа в хранилищах

Украина сократила заполненность ПХГ газом до 45%.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 30 декабря уменьшился до 13,957 млрд куб. м, передает ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 69,80 млн куб. м газа.

При этом в данных за 30 декабря указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 7,43 млн куб. м, из Венгрии - 7,33 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 45%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, первый этап монетизации субсидий начинается с 1 января 2019 года и коснется новых получателей помощи из бюджета.