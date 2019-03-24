В Сумской области возобновило вещание украинское телевидение

Вещание телевидения в Сумской области восстановлено.

В Сумской области возобновил работу отключенный из-за долгов концерна РРТ перед ПАО "Сумыоблэнерго" самый мощный в области телерадиоретранслятор. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"После 16-ти часов 22 марта вещание в Белополье восстановлено. Концерн РРТ полностью оплатил долг "Сумыоблэнерго", - заявила по этому поводу региональный представитель Национального совета по телевидению и радиовещанию Лариса Якубенко.

В течение двух суток жители более трети районов Сумщины, которые охватывает сигналом ретранслятор из Белополья, находились в информационном вакууме. Это событие стало предметом рассмотрения на пленарном заседании сессии Верховной Рады 22 марта.