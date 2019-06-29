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Галицкий нацпарк показал туристам уникальное карстовое озеро

Галицкий нацпарк показал туристам уникальное карстовое озеро
05:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Галицкий нацпарк продемонстрировал туристам новую аттракцию - "Бирюзовый глаз Ополья".

Галицкий национальный природный парк позвал путешественников на новую аттракцию - уникальное карстовое озеро "Бирюзовый глаз Ополья".

Об этом сообщает пресс-служба нацпарка на странице в Facebook.

"Уважаемые туристы, уверены, что вы еще не бывали на уникальном карстовой озерце – "Бирюзовый глаз Ополья", поэтому мы приглашаем вас увидеть это собственными глазами. Викнина в с.Озерце Галицкого района Франковсковщины является ценным аттрактивным объектом неживой природы в научном и природоохранном значении и таким привлекательным для вас. Уникальное карстове озерцо является аттрактивным образованием, которое презентует природную карстовую экосистему Ополья", - говорится в сообщении.

Во время путешествия будет возможность побывать на территории Галицкого национального природного парка, на уникальном урочище Камень, увидеть статую Пресвятой Богородицы, историческую достопримечательность - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, могилу участника карпатского рейда ковпаковца Алексея Руденко и, конечно, уникальное карстовое озеро "Бирюзовый глаз Ополья".

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Кроме того, для туристов создана удобная рекреационная зона в виде комфортных беседок, мангалов и детской площадки.

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Галичина, Нацпарк, "Бирюзовый глаз Ополья".
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