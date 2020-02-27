Пике успеет восстановиться к матчу с Реалом

Барселона не исключает участие Пике в матче с Реалом.

Барселона не исключает участие защитника Жерара Пике в грядущем матче чемпионата Испании против Реала.

Испанец повредил голеностоп в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи (1:1).

На данный момент блаугранас рассчитывают на участие Пике в воскресном матче. В клубе будут отслеживать состояние лидера команды в течение ближайших дней.

В нынешнем сезоне Жерар сыграл в 31 матче Барселоны во всех турнирах и забил единственный гол.

Реал примет Барселону в воскресенье, 1 марта. Начало — в 22:00 по киевскому времени.