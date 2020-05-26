В России разбился военный вертолет, весь экипаж погиб

Российский военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря на Чукотке.

Вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств РФ загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря. Погибли четыре члена экипажа. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

По информации СМИ, причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания. "Инцидент произошел по причине обнаруженной неисправности на высоте 30 метров", - сказал источник "Интерфакса".

Позднее эту информацию подтвердил представитель правительства Чукотского автономного округа. "Предварительно, все четверо находившихся на борту погибли. Вертолет военный", - сказал собеседник агентства.