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"Я сделала вам особый подарок": женщина, отправившая яд в Белый дом, выдвигала требования Трампу

"Я сделала вам особый подарок": женщина, отправившая яд в Белый дом, выдвигала требования Трампу
00:05 Сегодня Телеграф AP Фото: Твиттер
Жительница Канады, отправившая письмо с рицином президенту США Дональду Трампу, вложила в конверт также письмо с угрозами, в котором призвала американского лидера отказаться от участия в выборах.

Паскаль Феррье из Квебека во вторник днем впервые предстала перед судом федерального суда в Буффало, штат Нью-Йорк. Ей предъявлено обвинение в угрозе президенту.

Конверт с токсичным веществом и письмом с угрозами был адресован Белому дому, но в пятницу был перехвачен на сортировочной станции. В конверте было письмо, в котором она назвала Трампа "уродливым клоуном-тираном" и потребовала "сдаться и отменить заявку участие в этих выборах", говорится в документах ФБР по этому делу. 

"Поэтому я сделала вам "особенный подарок" чтобы вы могли принять решение. Этот подарок находится в этом письме. Если это не сработает, я найду рецепт другого яда получше или могу использовать свой пистолет, когда буду иметь возможность приехать. Наслаждайтесь!", - написала она.

Подозреваемая задержана при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.

Трампу отправили ядовитое письмо

Рицин - это высокотоксичное соединение, извлекаемое из клещевины.

При проглатывании он вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, затем наступает смерть в результате коллапса системы кровообращения.

 

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яд, США, Канада, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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