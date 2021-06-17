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Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
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"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
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Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ

Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
22:09 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня

В Украине 17 июня 2021 года впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом.

Авакова уволят?

 В Украине заговорили о снятии Авакова: что из этого правда

В Украине заговорили о снятии Авакова с должности главы МВД.

Драка нардепов в Раде

 "Расстрелять ОПЗЖ": нардепы сцепились прямо у трибуны Рады (фото, видео)

Нардепы от "Слуги народа" и ОПЗЖ сцепились прямо у трибуны Рады.

Потасовка началась из-за выступления "слуги" Потураева, заявившего о необходимости "расстрелять ОПЗЖ".

Потураев извинился за свои слова, однако скандал продолжился и в него умудрились втянуть даже беглого президента Виктора Януковича.

Потасовка народных избранников, в частности, Ильи Кивы и Николая Мартыненко попала на яркие карикатуры.

Раскол "Голоса"

 Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола

Эксперты поделились прогнозами, чего ожидать от "Голоса" после раскола.

Очередной скандал с перепиской нардепа в Раде

 Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка

Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов и на предложение извиниться начал угрожать СБУ.

Новый пресс-секретарь Зеленского

Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского

Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского.

Въехать из оккупированных территорий станет проще

 Для жителей ОРДЛО и Крыма существенно упростили условия пересечения КПВВ

Для жителей ОРДЛО и Крыма существенно упростили условия пересечения КПВВ.

Анонс очередной "серии" СНБО

СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно

СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно

ВС РФ обстреливали территорию Украины

Российские военные обстреливали Украину через границу: на суде в Гааге озвучили важное

На суде по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 в Гааге озвучили, что российские военные обстреливали Украину через границу.

ЕВРО-2020

Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией

Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020.

После матча главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Македонией.

Кроме того, Бельгия оформила выход из группы на Евро-2020 в матче с Данией

Заключительным матчем игрового дня 17 июня на Евро-2020 станет противостояние между Нидерландами и Австрией

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Футбол

 Серхио Рамос покинул "Реал"

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Конец "ангелов" Victoria’s Secret

Victoria’s Secret решила отказаться от своих "ангелов"

Victoria’s Secret решила отказаться от своих "ангелов"

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Женитьба сына Жан-Клода Ван Дамма

Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на 21-летней пианистке с Ближнего Востока (их фото вместе)

Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на 21-летней пианистке с Ближнего Востока

Моргенштерн подал в суд на СБУ

Уже не боится ехать в Украину? Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Моргенштерн решил судиться с СБУ из-за включения в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 74

Все по теме:

Верховная Рада, Крым, Драка, Депутаты, СНБО, Сборная, Матч, Голос, Евро-2020, Арсен Аваков, Коронавирус, Моргенштерн, КПВВ, ОРДЛО, Самоізоляція.
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