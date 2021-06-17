Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ

Коронавирус в Украине

В Украине 17 июня 2021 года впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом.

Авакова уволят?

В Украине заговорили о снятии Авакова с должности главы МВД.

Драка нардепов в Раде

Нардепы от "Слуги народа" и ОПЗЖ сцепились прямо у трибуны Рады.

Потасовка началась из-за выступления "слуги" Потураева, заявившего о необходимости "расстрелять ОПЗЖ".

Потураев извинился за свои слова, однако скандал продолжился и в него умудрились втянуть даже беглого президента Виктора Януковича.

Потасовка народных избранников, в частности, Ильи Кивы и Николая Мартыненко попала на яркие карикатуры.

Раскол "Голоса"

Эксперты поделились прогнозами, чего ожидать от "Голоса" после раскола.

Очередной скандал с перепиской нардепа в Раде

Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов и на предложение извиниться начал угрожать СБУ.

Новый пресс-секретарь Зеленского

Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского.

Въехать из оккупированных территорий станет проще

Для жителей ОРДЛО и Крыма существенно упростили условия пересечения КПВВ.

Анонс очередной "серии" СНБО

СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно

ВС РФ обстреливали территорию Украины

На суде по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 в Гааге озвучили, что российские военные обстреливали Украину через границу.

ЕВРО-2020

Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020.

После матча главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Македонией.

Кроме того, Бельгия оформила выход из группы на Евро-2020 в матче с Данией

Заключительным матчем игрового дня 17 июня на Евро-2020 станет противостояние между Нидерландами и Австрией

Охранник не узнал Криштиану Роналду

Футбол

Серхио Рамос покинул "Реал"

Джанлуиджи Буффон вернулся в родной клуб

Гаттузо покинул "Фиорентину" спустя 20 дней работы

Конец "ангелов" Victoria’s Secret

Victoria’s Secret решила отказаться от своих "ангелов"

Монетизация бывшей любви

Связавшиеся вместе влюбленные из Харькова придумали, как заработать на цепи и после расставания

Женитьба сына Жан-Клода Ван Дамма

Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на 21-летней пианистке с Ближнего Востока

Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Моргенштерн решил судиться с СБУ из-за включения в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.