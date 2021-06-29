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В Бермудском треугольнике нашли загадочную лодку: увиденное на борту шокировало полицию
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В Бермудском треугольнике нашли загадочную лодку: увиденное на борту шокировало полицию

В Бермудском треугольнике нашли загадочную лодку: увиденное на борту шокировало полицию
02:31 Сегодня Телеграф

На границе Бермудского треугольника, у британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии, обнаружили лодку с 20 разлагающимися телами.

Об этом сообщает АР.

Рыбаки заметили небольшую лодку утром в четверг, 24 июня у берегов острова Гранд-Терк и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало судно на берег. На борту обнаружили тела 20 человек, включая двух детей.

В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Причины гибели людей пока неизвестны.

"Мои следователи работают над установлением их личностей и того, как они умерли", - сказал комиссар полиции Тревор Боттинг.

Предположительно лодка прибыла из карибского региона, а территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения лодки.

Как сообщал "Телеграф", ранее у берегов Тринидад и Тобаго в Карибском море, рыбаки нашли лодку с 14 трупами людей.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 241

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Дети, Бермудский треугольник, Смерти, Лодки, Трупы.
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