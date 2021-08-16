Венера в Весах с 16 августа: три знака Зодиака ждет большая удача

Период с 16 августа по 10 сентября включительно, благоприятный для представителей знаков стихии Воздуха – Близнецов, Весов и Водолеев.

Венера в Весах с 16 августа по 10 сентября 2021 года. В это время женские и мужские энергии будут находиться в гармонии, это сближает партнеров с позиций взаимной выгоды. В личных делах, любовная страсть не будет главным аргументом начала отношений или улучшения уже существующих. Появляется множество поводов для бесед, обмена новостями, деловых переговоров.

Об этом рассказала "Телеграфу" астролог Марина Скади.

Транзит Венеры по знаку Зодиака Весы, на первый план ставит тему официальных союзов. Люди получают какие-то дополнительные свойства, возможности, особенности. И, если эти свойства и особенности принимать и проявлять, делать на них акцент, можно наиболее полным образом использовать влияние Венеры и увеличить возможности и шансы на гармоничный официальный брак или деловое партнерство.

Основной принцип знака Весы – достижение и сохранение равновесия и гармонии в обмене с окружающим миром. Венера в Весах имеет статус управления, ее транзит усиливает чувство красоты и гармонии, стремление сохранить устойчивое состояние равновесия и красоты в себе и в окружающем мире. Это период четкого и безэмоционального различения структуры и границ, умение выставить оценку. Однако, при движении Венеры по Весам появляется потребность в импульсе извне, в этот период трудно принять решение, проявить инициативу, эмоции. Мешает слабая личная активность, сдержанное проявление себя.

Знак Весы характеризует контакты, связи, общение, взаимообмен во всех проявлениях — с внешним миром и окружающими людьми. Это все наши дела, усилия, начинания вместе с кем-то, в коллективе, как часть целого. В период активизации этого знака люди имеют возможность проявлять себя максимально всесторонне, разнообразно, подвижно. Усиливается способность определять перспективы в социальной сфере и наиболее эффективно заниматься общественной жизнью.

16 августа, в день ингрессии Венеры в знак Весы, Уран в Тельце, которым управляет Венера переходит в фазу стационарности до 24 августа. 23 августа Венера в гармоничном аспекте с ретро Сатурном в Водолее, которым управляет Уран. Т.е. связь Венеры, Сатурна и Урана в период с 16 по 24 августа, способствует продвижению нестандартных творческих идей и новаторских стилей, научных изобретений и инноваций в области интернет-технологий. Сочетание эстетики, норм, правил и оригинального применения, поможет извлечь нужных людей и финансовую выгоду. В этот период успеха достигнут оригинальные и изобретательные люди, свободные творцы и художники. Помешать могут импульсивность и излишняя доверчивость – это притягивает неприятности от корыстно настроенных людей. Судьбоносные встречи происходят в необычных местах, во время путешествий, в аэропортах или в самолетах.

С 30 августа в Весы входит Меркурий, планета мышления и коммуникаций, для большинства людей в первой декаде сентября очень важны человеческие отношения, многие ищут понимания сами и стараются понять других людей, становятся уступчивыми и терпеливыми. Напряженные дни – 5 и 6 сентября, Венера в квадратуре с ретро Плутоном, точный аспект 6 сентября — в партнерских отношениях, основой которых является финансовый интерес, возникают сложности, путаница и ошибки в денежных расчетах может привести к ощутимым убыткам и потерям или кражам. Вероятно нарушение договоренностей, разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств. Разногласия в вопросах совместных финансов, долгов, а также алиментов и наследства, доставит дополнительные трудности. Однако, 6 сентября вечером – Венера в гармоничном аспекте с ретро Юпитером, 7 сентября также ощущается действие этого аспекта, поэтому любая сложная ситуация или конфликт, возникшие 5 и 6 сентября, в итоге должен закончиться благополучно. Конечно же, если будут поддерживаться традиции и законный подход к делам, сохраняться моральные принципы.

Период с 16 августа по 10 сентября включительно, благоприятный для представителей знаков стихии Воздуха – Близнецов, Весов и Водолеев. Это будет хорошее время для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для социальной активности и для всего, что связано с деловыми и партнерскими взаимоотношениями.

Хорошее время для Львов и Стрельцов — особенно благоприятным можно считать соединение, заключение союза, а также для общественных и финансовых дел, рекламных мероприятий с целью привлечь внимание целевой аудитории.

Овны часто будут находиться в состоянии выбора, придется учитывать интересы других. В этом случае, вам удастся воодушевить всех на действия. Возможно вовлечение в служебный роман.

Раки и Козероги могут столкнуться с препятствиями, причиной становятся ошибки других людей, с которыми вы завязаны общими интересами. Надейтесь только на себя в этот период и сможете избежать неприятностей.

Тельцы, Девы, Скорпионы, Рыбы – независимы и самостоятельны в своих решениях, период для представителей этих знаков Зодиака, в целом и в общем, нейтральный.

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