Гороскоп на 17 августа: Девам стоит реализовать давние планы, а Овнам - слушать интуицию

Астрологический прогноз на вторник, 17 августа.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 17 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня у вас полная свобода действий и полная ответственность за свои поступки. Отличный день для планирования. Стоит почаще прислушиваться к своей интуиции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Запрограммируйте себя на успех. Скажите себе: "Я всё смогу". Вечером полезно будет заниматься духовными практиками.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В такие дни не стоит отсиживаться внутри зоны комфорта. Удачный день для покупок, открытия счета в банке, оформления кредита.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день вашим лучшим другом станет дисциплина. Помните о том, что в рабочее время нужно работать. Отложите социальные сети, интернет-серфинг. Займитесь делами, ведь это достаточно продуктивный день.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня возможны ссоры с близкими людьми. Желательно в этот день быть отзывчивее. Астрологи рекомендуют не игнорировать просьбы коллег о помощи.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Пришло время для реализации давних планов. Есть риск совершить ошибку в любовной сфере. В этом случае не стоит слушать интуицию.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила в довольно благоприятном положении. Стоит проявить инициативу тем, кто находится в поисках любви. Не стройте далеких планов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день отлично подойдет для планирования ближайшего будущего: отпуска, встреч с близкими и романтических свиданий. Сложные вопросы стоит ненадолго отложить: озарение придет чуть позже, поэтому не стоит торопиться с реализацией гениальных идей: в них могут быть грубые погрешности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Нельзя откладывать на потом важные дела. Старайтесь не менять планы в последнюю секунду.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День может стать энергетическим испытанием. Астрологи советуют сегодня воздержаться от заимствований и долговых обязательств.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это день рефлексии. Вас могут начать волновать вопросы, касающиеся прошлых ошибок. Не ройтесь в прошлом, а устремите взгляд в будущее. В общении с незнакомыми людьми проявляйте тактичность.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Раз в год и палка стреляет. Эти слова как нельзя лучше характеризуют сегодняшний день. Слушайте свое сердце.