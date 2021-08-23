Укр

Гороскоп на 24 августа: Рыбам опасно прятаться за чужую спину, а Близнецам - общаться со лживыми людьми

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
169
Гороскоп на 24 августа: Рыбам опасно прятаться за чужую спину, а Близнецам - общаться со лживыми людьми Новость обновлена 23 августа 2021, 14:48
Гороскоп на 24 августа 2021

Астрологический прогноз на вторник, 24 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Пришло время для мечтаний. Идеальное время для знакомства с новым человеком. Во второй половине дня лучше побыть в уединении.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день для многих пройдет на гребне удачи. Везению поспособствуют прежние заслуги или реализация правильных целей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В окружающих людях может быть много фальши. Доверять каждому встречному не рекомендуется. Если нет возможности избежать разговора с неприятной личностью, придется действовать очень осторожно.

Рак (22 июня — 22 июля)

День идеально подходит для общения с друзьями. Чтобы поднять себе настроение, стоит заняться любимым хобби.

Лев (23 июля — 23 августа)

Все происходит так, как должно происходить. В конфликтных ситуациях нужно проявить терпение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В любви звезды могут устроить вам проверку на прочность. Пусть дела отойдут на второй план.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Наступает прекрасное время для новых знакомств, романтики, свиданий. Вечер полезно провести в кругу семьи. Что до финансовой удачи, то она также будет рядом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Пришло время действовать, а не ждать у моря погоды. Будьте самодостаточными и осторожными в этот день.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды и планеты сделают вас более ранимыми, мягкими, чувствительными. Они также повысят вашу эмпатию, что поможет лучше понимать, когда вам лгут. Старайтесь меньше общаться с неуравновешенными людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для вас наступает удачное время в сфере финансов. Также астрологи отмечают, что многим удастся решить юридические проблемы. Этот день будет успешным для представителей творческих профессий.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вас ждет удача в делах и в любви. Вечером возможна приятная встреча или визит старого знакомого. На работе потребуется оптимизация процесса выполнения задач. Не стоит отвлекаться на что-то постороннее. Прокрастинация сильно скажется на результате.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды советуют не стесняться своих проблем. Опасно прятаться за чужую спину: вам могут приписать двойные стандарты или несуществующие грехи.

"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Технологии
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Категория
"Она разве не в России?": украинцы захейтили Ротару в сети после награды от Зеленского
"Она разве не в России?": украинцы захейтили Ротару в сети после награды от Зеленского
Дата публикации
Категория
В Киеве стартовал саммит Крымской платформы - как он выглядит (фоторепортаж с места событий)
В Киеве стартовал саммит Крымской платформы - как он выглядит (фоторепортаж с места событий)
Дата публикации
Категория
Возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины - фоторепортаж
Возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины - фоторепортаж
Дата публикации
Категория
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину