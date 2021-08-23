Гороскоп на 24 августа: Рыбам опасно прятаться за чужую спину, а Близнецам - общаться со лживыми людьми

Астрологический прогноз на вторник, 24 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Пришло время для мечтаний. Идеальное время для знакомства с новым человеком. Во второй половине дня лучше побыть в уединении.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот день для многих пройдет на гребне удачи. Везению поспособствуют прежние заслуги или реализация правильных целей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В окружающих людях может быть много фальши. Доверять каждому встречному не рекомендуется. Если нет возможности избежать разговора с неприятной личностью, придется действовать очень осторожно.

Рак (22 июня — 22 июля)

День идеально подходит для общения с друзьями. Чтобы поднять себе настроение, стоит заняться любимым хобби.

Лев (23 июля — 23 августа)

Все происходит так, как должно происходить. В конфликтных ситуациях нужно проявить терпение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В любви звезды могут устроить вам проверку на прочность. Пусть дела отойдут на второй план.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Наступает прекрасное время для новых знакомств, романтики, свиданий. Вечер полезно провести в кругу семьи. Что до финансовой удачи, то она также будет рядом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Пришло время действовать, а не ждать у моря погоды. Будьте самодостаточными и осторожными в этот день.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды и планеты сделают вас более ранимыми, мягкими, чувствительными. Они также повысят вашу эмпатию, что поможет лучше понимать, когда вам лгут. Старайтесь меньше общаться с неуравновешенными людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для вас наступает удачное время в сфере финансов. Также астрологи отмечают, что многим удастся решить юридические проблемы. Этот день будет успешным для представителей творческих профессий.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вас ждет удача в делах и в любви. Вечером возможна приятная встреча или визит старого знакомого. На работе потребуется оптимизация процесса выполнения задач. Не стоит отвлекаться на что-то постороннее. Прокрастинация сильно скажется на результате.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды советуют не стесняться своих проблем. Опасно прятаться за чужую спину: вам могут приписать двойные стандарты или несуществующие грехи.