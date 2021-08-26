Гороскоп на 27 августа: Весам стоит уделить внимание здоровью, а Девам можно оторваться на полную

Астрологический прогноз на пятницу, 27 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 27 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Даже у суперзвезд есть некоторые нужды, а поскольку вы вряд ли являетесь таковой, для их удовлетворения вам потребуется приложить некоторые усилия. Развлекитесь вечером.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам небезразличен, скажите это еще разок — и вам нетрудно, и ему приятно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Завтра как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг получится.

Рак (22 июня — 22 июля)

Финансы поют романсы. Действительно ли вы хотите потратить на развлечения ту сумму, которую собираетесь?

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтрашний день необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, тяжких последствий быть не должно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Состояние вашего здоровья зависит исключительно от вас самого, и, следовательно, если оно вам не совсем безразлично, пора уделить ему некоторое внимание. Да здравствует профилактика!

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра ваши внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Завтрашний день может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так если что и случится, то в самый неудобный момент.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вам придется популярно объяснять окружающим довольно сложные и, по всей вероятности, просто недоступные им вещи. Если хоть один поймет — считайте себя героем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам завтра предстоит играть роль боксерской груши. Вы умудритесь оказаться между двумя ссорящимися людьми, и получите, соответственно, от обоих.