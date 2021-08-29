Бизнес-гороскоп на неделю: у Скорпионов повысятся доходы, а Раки могут рассчитывать на подработку

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 30 августа по 5 сентября 2021 года.

Чтобы ваше положение в финансовой сфере с 30 августа по 5 сентября улучшилось, старайтесь прислушиваться к рекомендациям астрологов.

Овен

Финансовое положение достаточно шаткое, нежелательно вложение средств в бизнес — как свой, так и чужой. Будьте предельно внимательны с кредитными картами, не превышайте лимит, делайте платежи в беспроцентный период.

Телец

В погоне за легкими деньгами вы рискуете потратить больше сил и времени, чем предполагали. Так стоит ли оно того? В четверг возможны незапланированные траты. В пятницу ждите денежные поступления.

Близнецы

Заработок повысится, вы будете получать больше, чем тратить. Поход по магазинам и приобретение вещи, о которой вы давно мечтали, поднимет ваше настроение.

Рак

На этой неделе особых финансовых проблем не предвидится, поскольку, помимо обычных доходов, многие представители этого знака могут рассчитывать на подработку или поддержку партнеров и близких людей. Вторник и суббота — удачные дни для покупок.

Лев

В понедельник лучше не совершать набегов на магазины, так как деньги, которые вы там оставите, вам понадобятся через несколько дней для других, более насущных, целей. В среду будьте особенно внимательны на работе, ваши промахи не останутся незамеченными.

Дева

Возможно, вам предстоит дальняя поездка по делам. Ждите приятных новостей. Весьма вероятно получение дорогих подарков. Ваш финансовый успех будет зависеть от надежности партнеров. Так что, доверяй, но проверяй.

Весы

Вы, наконец, поймали удачу за хвост, финансовая сторона вашей жизни быстро налаживается. Середина недели благоприятна для деловых встреч и поездок. В конце недели возможны крупные денежные поступления.

Скорпион

Из уже имеющихся партнерских отношений постарайтесь выжать все, что можно. Вы получите весьма выгодное предложение о новой работе. Причем она оставит время и на личную жизнь. А ваши доходы резко повысятся.

Стрелец

Вы позволяете себе слишком много, ваш бюджет может начать потихоньку трещать по швам, не выдерживая вашего стремления приобретать. Сократите расходы, и у вас появятся доходы. Избегайте рискованных ситуаций, особенно в среду. В пятницу возможны новые денежные поступления.

Козерог

Эта неделя не всегда успешна в деловом и материальном плане, так что лучше включить режим экономии и повременить с крупными покупками. Обсудите с любимым человеком возникшие финансовые вопросы.

Водолей

Финансовое положение стабилизируется, на этой неделе вероятны денежные поступления. К заманчивым предложениям в четверг стоит отнестись с осторожностью. Если вы берете кредит, проверьте, нет ли скрытых комиссий, страховок и так далее.

Рыбы

Если привлечете к себе благосклонное внимание руководства, то в конце недели возможны премия или повышение по службе. Не исключена траты, связанные со строительством дачи или перепланировкой квартиры. Объективно оценивайте ваши финансовые возможности.