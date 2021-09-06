Гороскоп на 6 сентября: Рыбам лучше распланировать свой день наперед, а Весам стоит отдохнуть

Астрологический прогноз на понедельник, 6 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь сегодня следить за тем, чтобы действия окружающих вас людей больше основывались на реальных знаниях.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если 6 сентября у вас попросят объяснений за дела давно минувших дней, не мямлите — что было, то было. Надо признать свои ошибки и озвучить выводы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять. Можете не деликатничать и прямо говорить, что думаете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не стоит скупиться на похвалу людям, которые работают с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно: много задач, мало времени, непонятливые партнеры и недовольное начальство. Наберитесь терпения.

Дева (24 августа — 23 сентября)

6 сентября вам может показаться, что вы не справитесь с поставленными задачами. Не думайте так, просто постарайтесь не оглашать свои планы, чтобы вас не сглазили.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

6 сентября от вас будут ждать свежих идей и нетривиального подхода к вопросу. Не бойтесь дать волю фантазии. Не стесняйтесь — предлагайте все, что придёт в голову.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам необходимо будет проявить королевское терпение в этот день. Звёзды призывают Ват слушать свою интуицию и не рубить с плеча.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если будете хвататься за все подряд 6 сентября, нигде не преуспеете. Так что лучше выбрать одно дело и сосредоточится на нем.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Перед вами будет стоять непростая задача: состыковать в своих планах партнера и коллег. Поэтому постарайтесь распланировать свой день наперед. Никакого экспромта.