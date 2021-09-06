Гороскоп на 6 сентября: Рыбам лучше распланировать свой день наперед, а Весам стоит отдохнуть
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Астрологический прогноз на понедельник, 6 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Постарайтесь сегодня следить за тем, чтобы действия окружающих вас людей больше основывались на реальных знаниях.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Если 6 сентября у вас попросят объяснений за дела давно минувших дней, не мямлите — что было, то было. Надо признать свои ошибки и озвучить выводы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять. Можете не деликатничать и прямо говорить, что думаете.
Рак (22 июня — 22 июля)
Не стоит скупиться на похвалу людям, которые работают с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно: много задач, мало времени, непонятливые партнеры и недовольное начальство. Наберитесь терпения.
Дева (24 августа — 23 сентября)
6 сентября вам может показаться, что вы не справитесь с поставленными задачами. Не думайте так, просто постарайтесь не оглашать свои планы, чтобы вас не сглазили.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
6 сентября от вас будут ждать свежих идей и нетривиального подхода к вопросу. Не бойтесь дать волю фантазии. Не стесняйтесь — предлагайте все, что придёт в голову.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вам необходимо будет проявить королевское терпение в этот день. Звёзды призывают Ват слушать свою интуицию и не рубить с плеча.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Если будете хвататься за все подряд 6 сентября, нигде не преуспеете. Так что лучше выбрать одно дело и сосредоточится на нем.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Перед вами будет стоять непростая задача: состыковать в своих планах партнера и коллег. Поэтому постарайтесь распланировать свой день наперед. Никакого экспромта.
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