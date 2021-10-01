Гороскоп на 1 октября: Львам не стоит спешить с решениями, а Водолеям - давать или брать в долг
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Астрологический прогноз на пятницу, 1 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Не спешите слепо доверять окружающим. Среди коллег и товарищей могут быть недоброжелатели. Лучше всего провести день в спокойствии.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Эксперты рекомендуют не стесняться обращаться к тем, кто может оказать содействие или поддержку. Не стоит пытаться справиться со всем в одиночку.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Это прекрасный день для работы над незаконченными проектами. Также пользу принесет шопинг. Возможно, вам в голову придут новые идеи.
Рак (22 июня — 22 июля)
Этот день принесет много общений. Стоит прислушаться к советам авторитетных людей, чтобы определиться, чем можно заняться в жизни в ближайшее будущее.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня можно не бояться идти на компромиссы. Поспешные решения приведут к большим проблемам.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Эта пятница отлично подходит для обучения, получения новых знаний и опыта. Вечер лучше провести в кругу близких людей.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня стоит заняться решением злободневных проблем. Вторую половину дня постарайтесь провести в компании родственников.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Эксперты рекомендуют перестраховаться и не рисковать. Главное — следовать подсказкам своей интуиции.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не перекладываете ни на кого свою ответственность. К неудачам относитесь философски.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Эксперты рекомендуют отложить любые финансовые вопросы. В стандартных ситуациях сегодня вероятны срывы и потери.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Будьте осторожны в финансовых делах и рабочих вопросах. Не следует давать и брать в долг.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Ночные светила и планеты рекомендуют быть внимательнее: сегодня появится реальная возможность стать счастливее. Желаемое обязательно станет реальным.
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