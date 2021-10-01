Гороскоп на 1 октября: Львам не стоит спешить с решениями, а Водолеям - давать или брать в долг

Астрологический прогноз на пятницу, 1 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не спешите слепо доверять окружающим. Среди коллег и товарищей могут быть недоброжелатели. Лучше всего провести день в спокойствии.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эксперты рекомендуют не стесняться обращаться к тем, кто может оказать содействие или поддержку. Не стоит пытаться справиться со всем в одиночку.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это прекрасный день для работы над незаконченными проектами. Также пользу принесет шопинг. Возможно, вам в голову придут новые идеи.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день принесет много общений. Стоит прислушаться к советам авторитетных людей, чтобы определиться, чем можно заняться в жизни в ближайшее будущее.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня можно не бояться идти на компромиссы. Поспешные решения приведут к большим проблемам.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эта пятница отлично подходит для обучения, получения новых знаний и опыта. Вечер лучше провести в кругу близких людей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня стоит заняться решением злободневных проблем. Вторую половину дня постарайтесь провести в компании родственников.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эксперты рекомендуют перестраховаться и не рисковать. Главное — следовать подсказкам своей интуиции.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не перекладываете ни на кого свою ответственность. К неудачам относитесь философски.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эксперты рекомендуют отложить любые финансовые вопросы. В стандартных ситуациях сегодня вероятны срывы и потери.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте осторожны в финансовых делах и рабочих вопросах. Не следует давать и брать в долг.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Ночные светила и планеты рекомендуют быть внимательнее: сегодня появится реальная возможность стать счастливее. Желаемое обязательно станет реальным.