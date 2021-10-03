Гороскоп на 3 октября: Львам нужно избавиться от иллюзий, а Козерогам - не копаться в прошлом

Астрологический прогноз на воскресенье, 3 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сфокусируйтесь сегодня на позитивных целях. Делать решительных шагов в любовной сфере в этот день не стоит.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня нужно будет считаться с чужим временем и принципами. Категорически запрещено ввязываться в конфликты с кем-либо: лучше возьмите выжидательную паузу, чтобы потом нанести сокрушительный удар.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют в такие дни не перегружать себя заботами и делами на работе. В любви не стоит прятать своих эмоций.

Рак (22 июня — 22 июля)

Навязчивое мнение окружающих сегодня необходимо обходить стороной, чтобы не сбиться с пути. Слушайте себя и свое шестое чувство, и тогда все будет хорошо.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи советуют избавиться от от иллюзий, чтобы избежать разочарования в людях. Принимайте вещи такими, какими они есть.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Рабочие поездки, переезды не принесут ничего хорошего, так что лучше перенести их на другое время. Повезет в амурной сфере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Астрологи советуют сегодня быть в хорошем настроении, чтобы нейтрализовать незаметно назревающую проблему. Помните, что благодаря простой улыбке можно обезоружить любых недоброжелателей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня необходимо проанализировать свои тревоги, чтобы не "тянуть" в новую жизнь прежние проблемы. Сейчас нужно понять, чего вы хотите от будущего.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не давайте себе сегодня никаких обещаний. Не стоит бросаться словами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют не копаться в прошлом, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы. Стоит заняться поисками новых увлечений.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Надвигаются жизненные перемены. В этот день нужно справиться с беспокойством и прислушаться к голосу своей интуиции. Не рассказывайте никому о своих планах.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Стоит заняться домашней уборкой. Вторую половину дня посвятите релаксации.