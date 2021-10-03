Гороскоп на 3 октября: Львам нужно избавиться от иллюзий, а Козерогам - не копаться в прошлом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 59
Астрологический прогноз на воскресенье, 3 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сфокусируйтесь сегодня на позитивных целях. Делать решительных шагов в любовной сфере в этот день не стоит.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня нужно будет считаться с чужим временем и принципами. Категорически запрещено ввязываться в конфликты с кем-либо: лучше возьмите выжидательную паузу, чтобы потом нанести сокрушительный удар.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Астрологи советуют в такие дни не перегружать себя заботами и делами на работе. В любви не стоит прятать своих эмоций.
Рак (22 июня — 22 июля)
Навязчивое мнение окружающих сегодня необходимо обходить стороной, чтобы не сбиться с пути. Слушайте себя и свое шестое чувство, и тогда все будет хорошо.
Лев (23 июля — 23 августа)
Астрологи советуют избавиться от от иллюзий, чтобы избежать разочарования в людях. Принимайте вещи такими, какими они есть.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Рабочие поездки, переезды не принесут ничего хорошего, так что лучше перенести их на другое время. Повезет в амурной сфере.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Астрологи советуют сегодня быть в хорошем настроении, чтобы нейтрализовать незаметно назревающую проблему. Помните, что благодаря простой улыбке можно обезоружить любых недоброжелателей.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня необходимо проанализировать свои тревоги, чтобы не "тянуть" в новую жизнь прежние проблемы. Сейчас нужно понять, чего вы хотите от будущего.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не давайте себе сегодня никаких обещаний. Не стоит бросаться словами.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Астрологи советуют не копаться в прошлом, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы. Стоит заняться поисками новых увлечений.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Надвигаются жизненные перемены. В этот день нужно справиться с беспокойством и прислушаться к голосу своей интуиции. Не рассказывайте никому о своих планах.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Стоит заняться домашней уборкой. Вторую половину дня посвятите релаксации.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-