Бизнес-гороскоп на неделю: Весам нужно исправить прошлые ошибки, а Девам - не рисковать

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 4 по 10 октября 2021 года

Чтобы ваше положение в финансовой сфере с 4 по 10 октября улучшилось, старайтесь прислушиваться к советам астрологов.

Овен

Эксперты рекомендуют на этой неделе временно никому не рассказывать о своих успехах на работе. Так можно спровоцировать появление завистников, а это ни к чему хорошему не приведет. Не раскрывайте рта без причины.

Телец

Благоприятное время для поиска новой работы, смены деятельности. На этой неделе стоит воспользоваться шестым чувством. Сила собственной интуиции поможет людям этого знака принимать важные рабочие и денежные решения, обходить стороной финансовые неурядицы.

Близнецы

Позитивная установка на этой неделе поможет наладить отношения с коллегами и начальством, а также найти новых клиентов. В выходные не стоит отправляться в дальние поездки. Это чревато потерей финансов.

Рак

На этой неделе Ракам может сильно не везти с деньгами. Если не будут работать новые проекты, стоит вернуться к старым, которые вдохновляли ранее. С деньгами стоит быть экономнее.

Лев

Эксперты рекомендуют избегать чрезмерной активности с 7 октября. До этого числа необходимо освободиться от обязанностей как можно скорее, чтобы вторую половину недели посвятить личным делам и отдыху.

Дева

Основу финансового успеха будет составлять следование принципам, правилам, проверенным концепциям. Эксперты рекомендуют людям этого знака Зодиака не рисковать. Дорогостоящие покупки желательно делать 4 октября или отложить все до воскресенья.

Весы

Это идеальное время для исправления прошлых ошибок. Эксперты рекомендуют заниматься получением новых знаний. Это очень хорошо скажется на повышении доходов в будущем.

Скорпион

На этой неделе нельзя гневить Вселенную за неудачи. Стоит искать изъяны в себе самих и работать над ними. Опасайтесь в этот период безделья и уныния. Все это может уничтожить зачатки финансового успеха.

Стрелец

На этой неделе случатся интересные изменения в сознании, появятся новые финансовые идеи. Следуйте плану и помните о целесообразности своих действий.

Козерог

Множество непредсказуемых и неуправляемых событий на этой неделе будут нейтральными для финансовой сферы. Помните, что их экономия денег будет не такой важной, как экономия времени.

Водолей

Эксперты советуют избавиться от иллюзий. Смотрите на ситуацию трезво и не торопитесь с принятием решений. Дорогие покупки пока лучше отложить.

Рыбы

На этой неделе не стоит отправляться в командировки и тратить на это деньги и время. Позитивный настрой будет очень важным условием повышения доходов и сохранения финансовой удачи.