Любовный гороскоп на неделю: Тельцам стоит избегать неприятных личностей, а Стрельцам - перестать критиковать любимых

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 4 по 10 октября 2021 года

Астрологи дали советы как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам звезд и планет. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

В любовной сфере будут преобладать гармония и любовь. На этой неделе Овнам стоит быть ближе к родным людям, чтобы получить от них эмоциональную поддержку.

Телец

Эксперты рекомендуют Тельцам почаще прислушиваться к своей интуиции. На этой неделе необходимо избегать общения с неприятными вам людьми.

Близнецы

На любовном фронте у несвободных Близнецов полный штиль. Звезды наделят людей этого знака Зодиака особым шармом, поэтому они станут еще более привлекательными в глазах противоположного пола.

Рак

На этой неделе одиночкам не стоит гнаться за новыми чувствами. Ракам, которые уже находятся в отношениях, будет полезно больше проводить время со своей второй половинкой.

Лев

На этой неделе постарайтесь не переходить никому дорогу и никого не печалить. Представители данного знака, которые находятся в поисках счастья, смогут найти ключ к сердцу того, кого они уже давно мечтали покорить.

Дева

Одиноким Девам нужно действовать решительно и открыто. Семейных людей знака ждет время любовных противостояний.

Весы

Эксперты рекомендуют не забывать об уверенности в себе. Привлекать внимание противоположного пола можно с помощью ярких тонов в одежде, улыбки.

Скорпион

Ревность Скорпиона может заставить его партнера отстраниться или взять паузу в отношениях. Подумайте, кого вы хотите видеть рядом с собой, и тогда положительный результат не заставит себя долго ждать.

Стрелец

Эксперты советуют отказаться от критики в адрес второй половинки. Такие инициативы крайне опасны и могут привести к расставанию.

Козерог

Козерогов на этой неделе ночные светила и планеты могут свести с тем, с кем им суждено быть вместе. Даже безответная любовь будет полезной, ведь она поможет открыть новый путь в творчестве.

Водолей

Водолеям эксперты настоятельно рекомендуют снизить градус эгоизма. Одиноким Водолеям стоит помнить — чем больше мы стараемся, тем хуже эффект.

Рыбы

Ночные светила помогут людям этого знака Зодиаку привнести в отношения новые чувства. Энергия звезд и планет поможет избавиться от конфликтов, недопонимания и рутины.