Гороскоп на 8 октября: Девам стоит порелаксировать, а Рыбам - не реагировать на критику
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Астрологический прогноз на пятницу, 8 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Эксперты рекомендуют вам чаще опираться на помощь интуиции. Доверьтесь ей и не допускайте появления физического и эмоционального истощения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам сегодня нужно помнить, что удача сопутствует тем, кто готов отказаться от чего-то привычного в пользу нового.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Идеальный день для обучения чему-то новому, овладению нового навыка. Большей продуктивности от себя ждать не стоит в эту пятницу, поэтому астрологи советуют вам заняться неспешными делами.
Рак (22 июня — 22 июля)
В этот день жизнь повернет в новое, позитивное русло. Сегодня вас не будут беспокоить тревожные мысли, переживания и страхи с комплексами.
Лев (23 июля — 23 августа)
У Львов наступает прекрасное время для финансовых операций, обмена валюты, открытия бизнеса. Только не стоит ждать у моря погоды. Необходимо действовать.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Не стоит сегодня заглядываться на карьерные вершины, потому что дело, начатое в эту пятницу, может с треском провалиться в будущем. Хороший день для расслабления.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Настало время очищения от негативных мыслей и программ. Звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня к вам вернутся ваши старые переживания и страхи. Постарайтесь сохранить спокойствие и не унывать. Пусть все идет так, как было задумано ранее.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Идеальный день для расставания с ненужными вещами, людьми, воспоминаниями.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Астрологи советуют Козерогам нейтрализовать негативные эмоции и воспоминания. Этот день может стать началом нового этапа вашей жизни.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня вам пойдет на пользу душевное общение с близкими людьми, а также занятия с живописью и музыкой.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Старайтесь сегодня не реагировать на критику и замечания со стороны. Главное сейчас — не предавать свои убеждения.
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