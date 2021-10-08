Гороскоп на 8 октября: Девам стоит порелаксировать, а Рыбам - не реагировать на критику

Астрологический прогноз на пятницу, 8 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эксперты рекомендуют вам чаще опираться на помощь интуиции. Доверьтесь ей и не допускайте появления физического и эмоционального истощения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам сегодня нужно помнить, что удача сопутствует тем, кто готов отказаться от чего-то привычного в пользу нового.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Идеальный день для обучения чему-то новому, овладению нового навыка. Большей продуктивности от себя ждать не стоит в эту пятницу, поэтому астрологи советуют вам заняться неспешными делами.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот день жизнь повернет в новое, позитивное русло. Сегодня вас не будут беспокоить тревожные мысли, переживания и страхи с комплексами.

Лев (23 июля — 23 августа)

У Львов наступает прекрасное время для финансовых операций, обмена валюты, открытия бизнеса. Только не стоит ждать у моря погоды. Необходимо действовать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не стоит сегодня заглядываться на карьерные вершины, потому что дело, начатое в эту пятницу, может с треском провалиться в будущем. Хороший день для расслабления.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Настало время очищения от негативных мыслей и программ. Звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня к вам вернутся ваши старые переживания и страхи. Постарайтесь сохранить спокойствие и не унывать. Пусть все идет так, как было задумано ранее.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Идеальный день для расставания с ненужными вещами, людьми, воспоминаниями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют Козерогам нейтрализовать негативные эмоции и воспоминания. Этот день может стать началом нового этапа вашей жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам пойдет на пользу душевное общение с близкими людьми, а также занятия с живописью и музыкой.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Старайтесь сегодня не реагировать на критику и замечания со стороны. Главное сейчас — не предавать свои убеждения.