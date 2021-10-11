Укр

Гороскоп на 11 октября: Близнецам стоит избавиться от хлама, а Девам - быть внимательными к мелочам

Автор
Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 11 октября 2021 года
Гороскоп на 11 октября 2021 года

Астрологический прогноз на понедельник, 11 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не стоит жаловаться на жизнь. Это приведет лишь к плохому настроению и испорченному дню. Постарайтесь думать сегодня только о хорошем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Лекарством от большинства проблем станет спокойствие, ответственность и осторожность. Похвала окружающих будет подтверждением всему этому.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день для прогулок на свежем воздухе. Во второй половине дня эксперты рекомендуют заняться домашними делами и избавлением от хлама.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня пригодиться гибкость и готовность подстроиться под обстоятельства. Сегодня будет полезно впитывать любую информацию, включая слухи. Так вы найдете подсказку для построения дальнейших планов на жизнь.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не стоит в этот день доверять фальшивым уверениям. Эксперты рекомендуют адекватно воспринимать все происходящее вокруг.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Идеальный день для анализа прошлых поступков. Стоит быть предельно внимательными к мелочам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня можно начинать жизнь с чистого листа. Не обращайте внимания на слухи и сплетни, слушайте собственную интуицию и идите только вперед.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот понедельник необходимо проверять все, что вам будут говорить, и не верьте никому на слово. Не упускайте ни единой мелочи, в противном случае вас обманут.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день для творческой работы, шопинга и знакомств. Сегодня стоит быть осторожнее с документами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не стоит сегодня заниматься уборкой и другими делами по дому. День хорошо подходит для встреч с друзьями. Возможны приятные знакомства.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вам будет легче находить общий язык с людьми. Возможно появление спонтанных идей, новых знакомств. Старайтесь в этот понедельник оставаться спокойными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День будет позитивным и насыщенным благоприятной энергией ночных светил и планет. Занимайтесь сегодня теми делами, которые наиболее приятны. Также не забывайте следить за здоровьем.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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