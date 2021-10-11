Гороскоп на 11 октября: Близнецам стоит избавиться от хлама, а Девам - быть внимательными к мелочам
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Астрологический прогноз на понедельник, 11 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Не стоит жаловаться на жизнь. Это приведет лишь к плохому настроению и испорченному дню. Постарайтесь думать сегодня только о хорошем.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Лекарством от большинства проблем станет спокойствие, ответственность и осторожность. Похвала окружающих будет подтверждением всему этому.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Хороший день для прогулок на свежем воздухе. Во второй половине дня эксперты рекомендуют заняться домашними делами и избавлением от хлама.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня пригодиться гибкость и готовность подстроиться под обстоятельства. Сегодня будет полезно впитывать любую информацию, включая слухи. Так вы найдете подсказку для построения дальнейших планов на жизнь.
Лев (23 июля — 23 августа)
Не стоит в этот день доверять фальшивым уверениям. Эксперты рекомендуют адекватно воспринимать все происходящее вокруг.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Идеальный день для анализа прошлых поступков. Стоит быть предельно внимательными к мелочам.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня можно начинать жизнь с чистого листа. Не обращайте внимания на слухи и сплетни, слушайте собственную интуицию и идите только вперед.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот понедельник необходимо проверять все, что вам будут говорить, и не верьте никому на слово. Не упускайте ни единой мелочи, в противном случае вас обманут.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Благоприятный день для творческой работы, шопинга и знакомств. Сегодня стоит быть осторожнее с документами.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Не стоит сегодня заниматься уборкой и другими делами по дому. День хорошо подходит для встреч с друзьями. Возможны приятные знакомства.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня вам будет легче находить общий язык с людьми. Возможно появление спонтанных идей, новых знакомств. Старайтесь в этот понедельник оставаться спокойными.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День будет позитивным и насыщенным благоприятной энергией ночных светил и планет. Занимайтесь сегодня теми делами, которые наиболее приятны. Также не забывайте следить за здоровьем.
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