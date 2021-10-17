Гороскоп на 17 октября: Близнецам можно обновить гардероб, а Девам нельзя отлынивать от работы
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Астрологический прогноз на воскресенье, 17 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Это идеальный день для генеральной уборки, перестановки мебели, смены обстановки. В такие дни можно заводить домашних питомцев, покупать растения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Благоприятный день для помощи нуждающимся. Идите навстречу тем, кто ищет с вами примирения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня можно сделать новую прическу, обновить гардероб. Успех в любви и финансах напрямую будет зависеть от того, насколько сильно вы себе нравитесь.
Рак (22 июня — 22 июля)
Идеальный день для усвоение новых знаний. В этот день будет полезно расширить собственные горизонты.
Лев (23 июля — 23 августа)
Астрологи рекомендуют не отказываться от дополнительной работы. Усилия окупятся в виде выписанной премии или возвращенного долга.
Дева (24 августа — 23 сентября)
На работе в и делах стоит оставаться вовлеченными во все происходящее. Не время для отдыха и лени.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не спорьте с теми, кто всегда считает себя правым. Это принесет только ссоры и нервное напряжение.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Не исключено, что сегодня к вам вернутся ваши старые проблемы, переживания, страхи. Сохраняйте спокойствие и не унывайте. Пусть всё идет так, как было задумано ранее. Не отклоняйтесь от намеченных планов.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня ночные светила и планеты рекомендуют мыслить творчески и вести себя гибко. Опасно слепо доверять непроверенным источникам.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Эксперты предлагают сегодня отдаться течению и справляться с проблемами по мере их поступления.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня вы почувствуете первые последствия своих недавних решений. Не исключено, что это будет нечто очень хорошее.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Стоит почаще прислушиваться к тому, что говорят близкие люди. В такой день лучше не делиться ни с кем своими планами на будущее.
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