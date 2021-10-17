Гороскоп на 17 октября: Близнецам можно обновить гардероб, а Девам нельзя отлынивать от работы

Астрологический прогноз на воскресенье, 17 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это идеальный день для генеральной уборки, перестановки мебели, смены обстановки. В такие дни можно заводить домашних питомцев, покупать растения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный день для помощи нуждающимся. Идите навстречу тем, кто ищет с вами примирения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня можно сделать новую прическу, обновить гардероб. Успех в любви и финансах напрямую будет зависеть от того, насколько сильно вы себе нравитесь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Идеальный день для усвоение новых знаний. В этот день будет полезно расширить собственные горизонты.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи рекомендуют не отказываться от дополнительной работы. Усилия окупятся в виде выписанной премии или возвращенного долга.

Дева (24 августа — 23 сентября)

На работе в и делах стоит оставаться вовлеченными во все происходящее. Не время для отдыха и лени.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не спорьте с теми, кто всегда считает себя правым. Это принесет только ссоры и нервное напряжение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не исключено, что сегодня к вам вернутся ваши старые проблемы, переживания, страхи. Сохраняйте спокойствие и не унывайте. Пусть всё идет так, как было задумано ранее. Не отклоняйтесь от намеченных планов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня ночные светила и планеты рекомендуют мыслить творчески и вести себя гибко. Опасно слепо доверять непроверенным источникам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Эксперты предлагают сегодня отдаться течению и справляться с проблемами по мере их поступления.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы почувствуете первые последствия своих недавних решений. Не исключено, что это будет нечто очень хорошее.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Стоит почаще прислушиваться к тому, что говорят близкие люди. В такой день лучше не делиться ни с кем своими планами на будущее.