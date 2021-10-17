Любовный гороскоп на неделю: Скорпионы окажутся на пороге серьезных перемен, а Водолеям очень повезет в любви

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 18 по 24 октября 2021 года

Астрологи дали советы как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам звезд и планет. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

Овнам сейчас лучше не искать любовных приключений и новых знакомств — удача сейчас не на вашей стороне. Если у вас появилось ощущение, что партнер изменяет, просто поговорите с ним начистоту.

Телец

Финансовые вопросы могут сильно повлиять на любовные отношения. Не забывайте, что это временные трудности. Не стоит выплескивать свой негатив на вторую половинку.

Близнецы

Если вы встретите на этой неделе новую любовь, знайте — этот человек вам по судьбе, и ваш союз, скорее всего, будет счастливым. Если решитесь узаконить ваши отношения, то можете быть уверенными, что ваша семья будет существовать долго.

Рак

Неделя будет спокойной, и в плане событий, и в эмоциональной сфере. Наслаждайтесь обществом любимого человека и не забывайте хвалить его.

Лев

Неделя пройдет под знаком хорошего настроения, если вы не дадите мелким неурядицам его испортить. Старайтесь видеть в происходящем позитивные стороны.

Дева

Благоприятный период и для новых отношений, и для укрепления семьи. Семейным Девам стоит уделить внимание второй половинке, это поможет сделать отношения крепче.

Весы

Весы, вам сейчас будут попадаться очень нежные, респектабельные и надежные представители противоположного пола. Если вы начнете действовать активно, ухаживать или отвечать на ухаживания, между вами установится крепкая любовь, которая может перерасти в семейный союз.

Скорпион

Вы на пороге серьезных перемен. Аккуратно взвешивайте любое свое решение – многие вещи окажутся не тем, чем кажутся.

Стрелец

Будет сложно найти баланс между отношениями и работой. Но стоит постараться, вас ждет приятный сюрприз.

Козерог

Козерогам сейчас лучше всего просто держаться за то, что они имеют в любовной жизни, искать новых партнеров сейчас совсем не время. Семейным Козерогам можно немного пофлиртовать, но не увлекаться.

Водолей

Водолеям очень повезет в любви, как с уже имеющимися партнерами, так и с новыми. Только не пытайтесь гнаться "за двумя зайцами".

Рыбы

Цените то, что имеете. Стремление к разнообразию может сломать ваши отношения с постоянным партнером.