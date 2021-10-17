Гороскоп на неделю: Ракам предстоит быть расчетливее, а Девы преуспеют в бизнесе

Астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 18 по 24 октября 2021 года

Следуя рекомендациям астрологов можно избежать различных неурядиц и проблем. Этот гороскоп расскажет обо всех сложностях и возможностях этой недели.

Овен

Снизить вероятность появления новых проблем в жизни Овнам поможет умение держать язык за зубами. Лучше никому не рассказывать о своих достижениях, держа их в секрете.

Телец

Неудачи и проблемы должны остаться в прошлом. Мысли о них будут выполнять лишь роль якоря. Не нужно бояться знакомиться с новыми людьми — среди них может оказаться будущая вторая половинка.

Близнецы

Эксперты рекомендуют Близнецам избавиться от ненужных контактов. В полнолуние 20 октября людям этого знака стоит быть осторожнее.

Рак

Не стоит бежать впереди паровоза. Постарайтесь быть немного расчетливее и осторожнее. Излишняя настойчивость может отпугнуть представителей противоположного пола.

Лев

На этой неделе будет полезно отправляться в дальнюю дорогу, заниматься получением новых знаний. В качестве отдыха отличным вариантом станет шопинг.

Дева

Девы на этой неделе могут преуспеть в сфере бизнеса и в работе. Можно будет искать новые источники дохода, новую работу, отправляться в командировки. Амурная сфера станет второстепенной.

Весы

Эксперты советуют представителям данного знака Зодиака как можно проще относиться к проблемам и неурядицам. Самое большое значения на этой неделе играют не события, а то, как Весы будут к ним относиться.

Скорпион

Скорпионам понадобиться умение быстро успокаиваться в критических ситуациях. При любой непредвиденной ситуации необходимо продолжать следовать привычному расписанию. Благоприятное время для любовных дел.

Стрелец

Ночные светила и планеты рекомендуют сфокусироваться на своем здоровье. На этой неделе постарайтесь находить баланс между работой и отдыхом. Излишества ни к чему хорошему не приведут.

Козерог

Эксперты не рекомендуют отвечать агрессией на агрессию. До добра это точно не доведет. Следуйте своим жизненным принципам в любой ситуации.

Водолей

Хорошее время для постановки и достижения новых целей. В этом Водолеям поможет уверенность в себе, помощь близких. Любая ложь с вашей стороны на этой неделе может привести к огромным проблемам.

Рыбы

Поднять себе настроение на этой неделе Рыбы смогут благодаря общению с друзьями. На выходных можно смело заниматься шопингом, посещать новые места.