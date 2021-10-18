Гороскоп на 18 октября: Весам нужно обходить стороной незнакомцев, а Рыбам не стоит сдерживать фантазию

Астрологический прогноз на понедельник, 18 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день вы можете проявить себя с неожиданной стороны. Звёзды говорят, для этого вы должны быть открыты для новых предложений от вашего ближайшего окружения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

18 октября вам понадобится помощь коллег или партнеров Звёзды говорят, если вы решите действовать самостоятельно, результат окажется не таким эффектным.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

18 октября вам нужно будет включить интуицию. Звёзды говорят, без неё вы будете тыкать наугад и, скорее всего, так и не нащупаете верный вариант.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот понедельник вам нужно обратить особое внимание на то, что обсуждают и как себя ведут окружающие. Они могут натолкнуть вас на какое-то открытие, говорят звёзды.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день не лишним будет перепроверить результат, полученный ранее. Звёзды говорят, 18 октября вы сможете найти у себя какую-то ошибку. Главное — вовремя все исправить.

Дева (24 августа — 23 сентября)

18 октября вам нужно использовать любую возможность для достижения цели. Звёзды говорят, вы уже близко. Осталось сделать последний рывок.

Весы (24 сентября — 23 октября)

18 октября вам нужно обходить стороной незнакомцев. Звёзды предупреждают: в этот понедельник есть вероятность столкнуться с обманом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Поменьше откровений, призывают звёзды. В этот день рядом с вами может оказаться сплетник или предатель. Словом, вы сами себе можете навредить 18 октября.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

18 октября вам придётся приложить чуть больше усилий, чем обычно, если хотите, чтобы результат превзошёл ожидания. В целом это будет довольно продуктивный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам придётся взять ответственность на себя в этот день. За что или за кого, звёзды не уточняют. Но призывают вас быть корректным и аккуратным в высказываниях.

Водолей (20 января — 19 февраля)

18 октября вам нужно будет взглянуть на ситуацию глазами ваших оппонентов. Возможно, вы сможете их понять и даже найдёте выход, который устроит всех.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день звёзды призывают вас действовать смело и оригинально. Не сдерживайте фантазию — она будет вашим лучшим другом 18 октября.