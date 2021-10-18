Гороскоп на 18 октября: Весам нужно обходить стороной незнакомцев, а Рыбам не стоит сдерживать фантазию
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Астрологический прогноз на понедельник, 18 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
В этот день вы можете проявить себя с неожиданной стороны. Звёзды говорят, для этого вы должны быть открыты для новых предложений от вашего ближайшего окружения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
18 октября вам понадобится помощь коллег или партнеров Звёзды говорят, если вы решите действовать самостоятельно, результат окажется не таким эффектным.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
18 октября вам нужно будет включить интуицию. Звёзды говорят, без неё вы будете тыкать наугад и, скорее всего, так и не нащупаете верный вариант.
Рак (22 июня — 22 июля)
В этот понедельник вам нужно обратить особое внимание на то, что обсуждают и как себя ведут окружающие. Они могут натолкнуть вас на какое-то открытие, говорят звёзды.
Лев (23 июля — 23 августа)
В этот день не лишним будет перепроверить результат, полученный ранее. Звёзды говорят, 18 октября вы сможете найти у себя какую-то ошибку. Главное — вовремя все исправить.
Дева (24 августа — 23 сентября)
18 октября вам нужно использовать любую возможность для достижения цели. Звёзды говорят, вы уже близко. Осталось сделать последний рывок.
Весы (24 сентября — 23 октября)
18 октября вам нужно обходить стороной незнакомцев. Звёзды предупреждают: в этот понедельник есть вероятность столкнуться с обманом.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Поменьше откровений, призывают звёзды. В этот день рядом с вами может оказаться сплетник или предатель. Словом, вы сами себе можете навредить 18 октября.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
18 октября вам придётся приложить чуть больше усилий, чем обычно, если хотите, чтобы результат превзошёл ожидания. В целом это будет довольно продуктивный день.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вам придётся взять ответственность на себя в этот день. За что или за кого, звёзды не уточняют. Но призывают вас быть корректным и аккуратным в высказываниях.
Водолей (20 января — 19 февраля)
18 октября вам нужно будет взглянуть на ситуацию глазами ваших оппонентов. Возможно, вы сможете их понять и даже найдёте выход, который устроит всех.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В этот день звёзды призывают вас действовать смело и оригинально. Не сдерживайте фантазию — она будет вашим лучшим другом 18 октября.
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