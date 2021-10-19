Гороскоп на 19 октября: Овнам стоит быть искреннее, а Скорпионов ждет успех
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Астрологический прогноз на вторник, 19 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Не бойтесь рассказать о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете. Сегодня именно тот день.
Телец (21 апреля — 21 мая)
19 октября лучше сократить свое общение до минимума, чтобы ни с кем не поссориться и избежать проблем и конфликтов.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня вам следует быть максимально сосредоточенным.
Рак (22 июня — 22 июля)
19 октября может стать переломным днем для ваших отношений.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Если что-то вдруг пойдет не по плану не нужно расстраиваться, а сразу нужно перестроиться, и не пытаться вернуть все в прежнее русло.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Звезды пророчат успех, причем по всем фронтам.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Чем легче вы сегодня будете воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Если есть возможность, делайте 19 октября все сами, чтобы никто вас не подвел.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Звезды призывают не бояться пробовать что-то новое 19 октября.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться.
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