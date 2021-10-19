Укр

Гороскоп на 19 октября: Овнам стоит быть искреннее, а Скорпионов ждет успех

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Гороскоп 19 октября
Гороскоп 19 октября

Астрологический прогноз на вторник, 19 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не бойтесь рассказать о своих чувствах человеку, к которому вы их питаете. Сегодня именно тот день.

Телец (21 апреля — 21 мая)

19 октября лучше сократить свое общение до минимума, чтобы ни с кем не поссориться и избежать проблем и конфликтов. 

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вам следует быть максимально сосредоточенным. 

Рак (22 июня — 22 июля)

19 октября может стать переломным днем для ваших отношений.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. 

Дева (24 августа — 23 сентября)

Если что-то вдруг пойдет не по плану не нужно расстраиваться, а сразу нужно перестроиться, и не пытаться вернуть все в прежнее русло.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Звезды пророчат успех, причем по всем фронтам. 

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Чем легче вы сегодня будете воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если есть возможность, делайте 19 октября все сами, чтобы никто вас не подвел.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды призывают не бояться пробовать что-то новое 19 октября. 

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы имеете реальный шанс обогатиться. 

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