Укр

Гороскоп на 20 октября: Львам нужно быть сосредоточеннее, а Стрельцов ждут романтические сюрпризы

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Гороскоп на 20 октября
Гороскоп на 20 октября

Астрологический прогноз на среду, 20 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день звезды призывают вас держать себя в руках. Не стоит принимать необдуманных решений, лучше лишний раз обратиться за помощью к специалисту.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня хороший день для проведения переговоров и заключения сделок. А вечером лучше заняться домашними делами.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня не стройте серьезных планов и занимайтесь делами, которые вам действительно интересны.

Рак (22 июня — 22 июля)

Готовьтесь услышать немного критики в свой адрес сегодня. Однако не спешите обижаться. В этих замечаниях будет много полезного.

Лев (23 июля — 23 августа)

20 октября вам следует быть максимально сосредоточенным. Выполняйте конкретную задачу и не отвлекайтесь на пустяковые проблемы или чьи-то просьбы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Проведите вечер 20 октября со своими друзьями. А также уделите время своей второй половинке: вашему избраннику возможно нужна будет ваша помощь. 

Весы (24 сентября — 23 октября)

У вас появится возможность улучшить ситуацию в финансовой сфере.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это будет непростой день. Все, что вы можете сделать — это набраться терпения и сил и просто пережить этот день.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот день подарит Вам массу сюрпризов, в том числе и романтических. Готовьтесь принимать комплименты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды вас понимают и советуют провести этот день наедине с собой.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день вы везде преуспеете, уверяют звезды. Главное — хорошенько засучить рукава. У вас появится неплохая возможность подняться по карьерной лестнице.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня лучше держаться подальше от легкомысленных знакомых, и отдать предпочтение общению с проверенными друзьями.

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#Гороскоп #Ежедневный гороскоп #Гороскоп дня
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