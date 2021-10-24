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Гороскоп на 24 октября: Девам стоит действовать в одиночку, а Водолеям - правильно расставить приоритеты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 24 октября 2021 год
Гороскоп на 24 октября 2021 год

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня стоит обратиться за помощью к окружающим вас людям. Вы получите дельный совет.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила сегодня должны преподнести вам сюрприз. Помните о законе бумеранга.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

С самого утра Близнецам удастся достичь важных целей. Удача на вашей стороне, но во второй половине дня не стоит отдыхать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Пришло время бросить все силы на разрешение вопросов. Расчетливость может привести к серьезным проблемам.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня астрологи советуют заняться шопингом, встретиться с друзьями или посмотреть любимый фильм.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эксперты рекомендуют в этот день действовать в одиночку. Интуиция подскажет ответ на любой вопрос.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Многие проблемы решатся сами собой, если Весы не станут искать виноватых в своих проблемах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В это воскресенье нельзя позволять себе тонуть в мыслях о прошлом. Продолжайте идти вперед самостоятельно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила и планеты помогут в этот день открыть в себе новые таланты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не беритесь за все дела сразу. Попробуйте быть последовательными и осторожными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Эксперты рекомендуют Водолеям правильно расставлять приоритеты. Вторую половину дня можно посвятить активному отдыху.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если в делах или жизни есть повторяющиеся ситуации, их обязательно нужно отметить — анализ поможет избежать привычных ошибок.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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