Бизнес-гороскоп на неделю: Тельцам можно отправляться по магазинам, а Скорпионов ждет повышение по службе

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 25 по 31 октября 2021 года

Чтобы ваше положение в финансовой сфере на этой неделе улучшилось, старайтесь прислушиваться к советам астрологов.

Овен

Постарайтесь не увлекаться оформлением кредитных карт в разных банках.

Телец

Финансовое положение достаточно стабильно, поэтому можете спокойно отправляться по магазинах.

Близнецы

Представителей знака ждет дополнительная прибыль.

Рак

Вы сможете проявить себя с лучшей стороны на новой работе. Начальство вами явно довольно.

Лев

Вас ждут удачные дела, связанные с недвижимостью.

Дева

Сосредоточьтесь перед решительным и успешным прыжком вверх по карьерной лестнице.

Весы

На работе могут возникнуть проблемы и недоразумения. Не переживайте, к концу недели все наладится.

Скорпион

Вас ждет повышение по службе и крупная прибыль.

Стрелец

Эта неделя будет довольно динамичной и напряженной. Готовьтесь разбираться с неотложными делами.

Козерог

Вас ждут небольшие денежные поступления из дополнительного источника доходов.

Водолей

На работе возможно напряжение и постановка трудноисполнимых целей. Не спорьте с начальством.

Рыбы

Финансы — поют романсы, так что сейчас не время для крупных покупок.