Бизнес-гороскоп на неделю: Тельцам можно отправляться по магазинам, а Скорпионов ждет повышение по службе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 38
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 25 по 31 октября 2021 года
Чтобы ваше положение в финансовой сфере на этой неделе улучшилось, старайтесь прислушиваться к советам астрологов.
Овен
Постарайтесь не увлекаться оформлением кредитных карт в разных банках.
Телец
Финансовое положение достаточно стабильно, поэтому можете спокойно отправляться по магазинах.
Близнецы
Представителей знака ждет дополнительная прибыль.
Рак
Вы сможете проявить себя с лучшей стороны на новой работе. Начальство вами явно довольно.
Лев
Вас ждут удачные дела, связанные с недвижимостью.
Дева
Сосредоточьтесь перед решительным и успешным прыжком вверх по карьерной лестнице.
Весы
На работе могут возникнуть проблемы и недоразумения. Не переживайте, к концу недели все наладится.
Скорпион
Вас ждет повышение по службе и крупная прибыль.
Стрелец
Эта неделя будет довольно динамичной и напряженной. Готовьтесь разбираться с неотложными делами.
Козерог
Вас ждут небольшие денежные поступления из дополнительного источника доходов.
Водолей
На работе возможно напряжение и постановка трудноисполнимых целей. Не спорьте с начальством.
Рыбы
Финансы — поют романсы, так что сейчас не время для крупных покупок.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-