Укр

Гороскоп на 25 октября: Весам потребуется поддержка, а у Рыб идеальное время для шопинга

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 25 октября 2021 год
Гороскоп на 25 октября 2021 год

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эксперты советуют не обращать внимания на слухи, сплетни и неподтвержденные факты. Также в этот понедельник нельзя проявлять равнодушия к окружающим. Не отказывайте им в помощи или поддержке.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня ночные светила помогут Тельцам раскрыть в себе новые возможности и таланты. Это день большой удачи и ярких эмоций.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эксперты советуют решать насущные проблемы без лишней агрессии и обид. Нужно искать компромиссы, чтобы не усложнять себе жизнь. Это касается всех сфер жизни.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня работе стоит посвятить больше времени. Астрологи не советуют строить иллюзий, а реально смотреть на вещи.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день сфокусируйтесь на себе и своих проблемах. Не стоит никого критиковать.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Эксперты не рекомендуют концентрироваться на неприятных моментах, иначе можно лишиться уверенности в себе и поддержки близких.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Эксперты советуют избавиться от прошлых обид, нелепых мыслей. Если потребуется поддержка, обратитесь только к самым надежным людям из вашего окружения.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Постарайтесь в этот понедельник ни с кем не поругаться, иначе это очень негативно скажется на биополе. Посвятите день домашним делам, уборке.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня есть смысл обратиться к духовным практикам. Медитация поможет принять правильное решение проблемы, которая беспокоила последнее время.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Благоприятный день для финансовых операций, дорогостоящих покупок. Следите за своими словами, иначе есть вероятность сболтнуть лишнее и испортить отношения с хорошим другом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня идеальный день для подведения итогов и постановки новых задач. Хорошую службу сослужат советы близких людей.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День хорошо подходит для шопинга, особенно в интернете. Во второй половине дня стоит отдохнуть в компании друзей, второй половинки.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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