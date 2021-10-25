Гороскоп на 25 октября: Весам потребуется поддержка, а у Рыб идеальное время для шопинга
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Астрологический прогноз на этот понедельник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Эксперты советуют не обращать внимания на слухи, сплетни и неподтвержденные факты. Также в этот понедельник нельзя проявлять равнодушия к окружающим. Не отказывайте им в помощи или поддержке.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня ночные светила помогут Тельцам раскрыть в себе новые возможности и таланты. Это день большой удачи и ярких эмоций.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Эксперты советуют решать насущные проблемы без лишней агрессии и обид. Нужно искать компромиссы, чтобы не усложнять себе жизнь. Это касается всех сфер жизни.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня работе стоит посвятить больше времени. Астрологи не советуют строить иллюзий, а реально смотреть на вещи.
Лев (23 июля — 23 августа)
В этот день сфокусируйтесь на себе и своих проблемах. Не стоит никого критиковать.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Эксперты не рекомендуют концентрироваться на неприятных моментах, иначе можно лишиться уверенности в себе и поддержки близких.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Эксперты советуют избавиться от прошлых обид, нелепых мыслей. Если потребуется поддержка, обратитесь только к самым надежным людям из вашего окружения.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Постарайтесь в этот понедельник ни с кем не поругаться, иначе это очень негативно скажется на биополе. Посвятите день домашним делам, уборке.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня есть смысл обратиться к духовным практикам. Медитация поможет принять правильное решение проблемы, которая беспокоила последнее время.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Благоприятный день для финансовых операций, дорогостоящих покупок. Следите за своими словами, иначе есть вероятность сболтнуть лишнее и испортить отношения с хорошим другом.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня идеальный день для подведения итогов и постановки новых задач. Хорошую службу сослужат советы близких людей.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День хорошо подходит для шопинга, особенно в интернете. Во второй половине дня стоит отдохнуть в компании друзей, второй половинки.
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