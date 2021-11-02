Гороскоп на 2 ноября: Близнецам - быть осторожнее за рулем, а Стрельцам - не бездельничать

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Благоприятный день для обучения. Ночные светила и планеты рекомендуют запастись позитивным настроением и отличной музыкой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не стоит сегодня искать в событиях, встречах какого-то тайного смысла. Все происходит по случайности для Тельцов в этот день.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Отличное время уборки и наведения порядка в доме и на рабочем месте. Нужно быть осторожнее за рулем — не превышайте скорость, соблюдайте правила.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот вторник появится отличная возможность наладить ситуацию в финансовой сфере. План положит начало приятным переменам, так что запаситесь ручкой и блокнотом.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня стоит находиться среди людей отзывчивых и добрых. Не показывайте никому своей раздражительности, особенно близким людям.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют сегодня избегать конфликтов. Идеальное время для получения новых знаний.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Есть велик шанс заполучить более высокую должность или новое место работы. Ночные светила и планеты помогут достичь успеха в новых делах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для занятий спортом. Ночные светила находятся в полной гармонии, поэтому сегодня очень благоприятно браться за что-то новое.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Безделье и лень могут сделать из Стрельцов 2 ноября аутсайдеров и лишить удачи. Будьте активными и вовлеченными в рабочие дела, проекты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня окружающим людям понадобится ваша доброта и ласка. Говорите только приятные вещи и не критикуйте тех, кто вам дорог.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Эксперты не рекомендуют брать на себя лишние обязательства. Желание выделиться и проявить себя — похвально, но сегодня важно отстоять свои права.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не исключено, что звезды и планеты помогут найти предназначение в жизни. Это идеальный день для духовных практик.