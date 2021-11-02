Гороскоп на 2 ноября: Близнецам - быть осторожнее за рулем, а Стрельцам - не бездельничать
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Астрологический прогноз на этот вторник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Благоприятный день для обучения. Ночные светила и планеты рекомендуют запастись позитивным настроением и отличной музыкой.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не стоит сегодня искать в событиях, встречах какого-то тайного смысла. Все происходит по случайности для Тельцов в этот день.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Отличное время уборки и наведения порядка в доме и на рабочем месте. Нужно быть осторожнее за рулем — не превышайте скорость, соблюдайте правила.
Рак (22 июня — 22 июля)
В этот вторник появится отличная возможность наладить ситуацию в финансовой сфере. План положит начало приятным переменам, так что запаситесь ручкой и блокнотом.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня стоит находиться среди людей отзывчивых и добрых. Не показывайте никому своей раздражительности, особенно близким людям.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Астрологи советуют сегодня избегать конфликтов. Идеальное время для получения новых знаний.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Есть велик шанс заполучить более высокую должность или новое место работы. Ночные светила и планеты помогут достичь успеха в новых делах.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хороший день для занятий спортом. Ночные светила находятся в полной гармонии, поэтому сегодня очень благоприятно браться за что-то новое.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Безделье и лень могут сделать из Стрельцов 2 ноября аутсайдеров и лишить удачи. Будьте активными и вовлеченными в рабочие дела, проекты.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня окружающим людям понадобится ваша доброта и ласка. Говорите только приятные вещи и не критикуйте тех, кто вам дорог.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Эксперты не рекомендуют брать на себя лишние обязательства. Желание выделиться и проявить себя — похвально, но сегодня важно отстоять свои права.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Не исключено, что звезды и планеты помогут найти предназначение в жизни. Это идеальный день для духовных практик.
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