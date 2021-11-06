Гороскоп на 6 ноября: Скорпионам стоит расслабиться, а Девам нужно провести день с пользой
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Астрологический прогноз на эту субботу.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Организуйте генеральную уборку, избавьтесь от хлама, приготовьте что-нибудь вкусненькое на ужин — хозяйственные хлопоты будут в радость.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не поддавайтесь лести и не теряйте голову от красивых комплиментов.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Отличный день для того, чтобы наладить отношения с коллегами.
Рак (22 июня — 22 июля)
Постарайтесь распределить время так, чтобы его хватило и на домашние дела, и на общение с близкими людьми.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня вас ждет хороший и насыщенный день. Постарайтесь провести его максимально легко и непринужденно.
Дева (24 августа — 23 сентября)
6 ноября — день, который нужно провести с пользой.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Звезды рекомендуют посвятить этот день налаживанию внутрисемейных отношений.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Не переусердствуйте с нагрузкой, иначе потом придется долго восстанавливать свое здоровье. Сделайте сегодняшний день — днем веселья и расслабления.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Проведите вечер в компании своего любимого человека: устройте ему/ей романтический сюрприз и просто побудьте вдвоем.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День пройдет удачно, если вы будите тщательно продумывать каждый свой шаг и каждое свое слово.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Постарайтесь правильно распределить время, чтобы его хватало и на дела, и на отдых.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
6 ноября посвятите любимому хобби. А вечер проведите в компании своей семьи. Побалуйте своих родных вниманием.
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