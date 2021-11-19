Гороскоп на 19 ноября: Овнам пора отпустить старые обиды, а Козерогам - довести дела до конца
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Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
В эту пятницу Овнам стоит найти в себе силы, чтобы отпустить старые обиды. Также астрологи советуют сегодня экономить деньги.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Отличный день для романтики, флирта. Во второй половине дня Тельцам нужно забыть о вредной пище на ужин, чтобы не перегружать свой организм.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Ночные светила и планеты постараются помочь Близнецам остаться на плаву. Хорошее время для шопинга, поездок.
Рак (22 июня — 22 июля)
Удачный день для тех, кто находится в поисках второй половинки. Сегодня идеальный день для активных действий в любовной сфере.
Лев (23 июля — 23 августа)
День может начаться с неприятности, которая может обернуться преимуществом, и наоборот. Чтобы не сбиться с пути, Львам стоит воспользоваться собственной интуицией.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Эксперты рекомендуют не бояться просить о помощи близких людей. Вечером Девам нужно будет максимально восстановить свои силы, чтобы начать следующий день на позитиве.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Очень продуктивный день у Весов. Хорошее время для деловых собраний, дружеских встреч. Поэтому эксперты не рекомендуют долго пребывать в уединении.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Звезды и планеты настроят Скорпионов на успешное ведение дел. Коллеги или деловые партнеры могут потребовать вашего внимания, поэтому постарайтесь включиться в работу по требованию.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодняшняя многозадачность — ваша сильная сторона. Быть максимально продуктивным Стрельцам помогут в эту пятницу ночные светила.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В наступившие сутки желательно довести дела до своего завершения. Развитие благоприятно в любой из сфер, за исключением финансовых операций.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Удачный день для ремонта старых вещей. Главный враг Водолеев в эту пятницу — жадность. Будьте щедры и открытыми с окружающими вас людьми.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Первая половина дня хорошо подходит для уборки дома и рабочего стола. В эту пятницу необходимо меньше общаться с теми, кто вас раздражает.
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