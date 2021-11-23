Источник энергии и гармонии: какие талисманы принесут удачу воздушным знакам зодиака в год Черного Тигра

Обереги для воздушных знаков Зодиака на 2022 год — год Черного Тигра.

Близится новый 2022 год, который пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Чтобы год прошел удачно, можно заручиться поддержкой талисманов. Мы уже рассказывали, какие обереги принесут удачу водным и огненным знакам зодиака, а теперь пришла очередь и до воздушных представителей зодиакального круга.

Чтобы 2022 год прошел удачно, "Телеграф" предлагает вам узнать, на какие талисманы стоит обратить внимание воздушным знакам Зодиака.

Источник: astrorok.ru

Талисманы для Близнецов

В 2022 году Близнецам стоит обратить внимание на камни холодных оттенков воды, а также на светлые или сумеречно-туманные цвета: дымчатый кварц, халцедон, голубой агат, топаз, циркон. Что касается металлам украшений — предпочтительно выбирать платину или серебро.

Также источником гармонии станут фигурки растений и животных из белого металла, серебристые и отражающие, к примеру зеркала.

Талисманы для Весов

В 2022 году главным талисманом Весов станут — весы. Также воздушные животные: птицы и бабочки, а из растений стоит выделить: шиповник, роза, яблоко, груша, персик, абрикос. Помимо этого, успех в делах представителям знака принесут камни с оттенками спелых фруктов и ягод: клубничный кварц, розовый халцедон, вишнёвый турмалин, рубеллит.

Чтобы огранить камни-талисманы или при выборе украшения с фигуркой-талисманом, Весам стоит обратить внимание на медь и бронзу.

Талисманы для Водолея

Талисманы 2022 года для Водолеев — это прозрачные камни: горный хрусталь, раухтопаз и бриллиант. Также удачу принесут различные фигуры из стекла, хрусталя и мрамора. А если они будут в виде водных существ: дельфины, киты, рыбы, медузы и т.д., то удачи будет еще больше.

Помимо этого, сил и энергии Водолеям добавят изображения Земли и Воды: море и скалы, горные водопады и речные побережья.

Ранее, "Телеграф" писал, какие цвета принесут удачу в 2022 году, если Вы добавите их в свой гардероб в год Тигра.