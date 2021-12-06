Гороскоп на 6 декабря: Скорпионам стоит обновить гардероб, а Стрельцам - избегать импульсивности

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Хороший день для работы с другими людьми, а также для романтики. Вторую половину дня стоят посвятить близким.

Телец (21 апреля — 21 мая)

На вашем пути, отмечают астрологи, могут повстречаться люди, которые могут помочь вам с профессиональной деятельностью. День удачен для встреч, неформального общения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший день для любовной сферы жизни. Этот понедельник обещает быть насыщенным и продуктивным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Критика в сторону окружающих не принесет ничего хорошего. Это прекрасный день для творчества и самоанализа.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львам понадобиться умение держать себя в руках и не быть критичным. Только так ситуация изменится к лучшему.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Одиноком Девам сегодня нужно будет осторожнее подходить к выбору близкого человека. Хорошие изменения в личной жизни принесет белый цвет.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День будет ровным и без сюрпризов. Можно использовать его для передышки или смены планов.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удачный день для онлайн-покупок, обновления гардероба. Вечером можно устроить тихие семейные посиделки.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня нужно постараться следовать планам. Импульсивность в отношении близких проявлять нельзя, иначе будут ссоры.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День будет очень продуктивным. Вечером стоит как следует отдохнуть, развлечься.

Водолей (20 января — 19 февраля)

На первом месте сегодня у Водолеев — здоровье и семья. Работа может отойти на второй план, так как сегодня есть вероятность переутомления, которое лишит вас удачи на долгое время.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У Рыб получится яркий и позитивный день. А вот с решением проблем медлить не стоит — они могут накапливаться, что аукнется в будущем.